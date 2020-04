El 'Mudo' Vázquez explica su enfado con Busquets en la final de Copa

En una entrevista concedida a Goal, el jugador del Sevilla explicó su acción en la final de Copa de 2018 con el medio, y con Messi y Suárez

Franco 'el Mudo' Vázquez es uno de los puntales del . En su etapa en el equipo hispalense, el argentino ha vivido todo tipo de situaciones. Sin embargo, una de las más llamativas tuvo lugar en la final de Copa de 2018 ante el Barça.

Cuando el cuadro sevillano iba perdiendo por cuatro goles a cero, Vázquez tuvo un enganchón fuerte con Busquets, tras una dura entrada del medio culé después de un regate del mediocampista sevillista. No solo eso, sino que Messi y Suárez intervinieron, con ambos empujones hacia su rival.

Ahora, Vázquez, en una entrevista concedida a 'Goal', explica todo lo que sucedió en esa jugada, restándole importancia a todo lo que pasó.

"Era la final de la Copa, íbamos perdiendo 4-0 y estaba algo caliente por el resultado. Fui fuerte, me dijo algo en ese momento, como que me insultó, traté de hacer un enganche entre las piernas, y me pegó. Se tiró muy fuerte, desde mi modo de ver, me levanté enojado y nos enredamos un poco, vino Messi, pero no nos dijimos nada más", comentó.