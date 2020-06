El movimiento antirracista protagonizó la fecha 30 de la Bundesliga

Malong, Witsel, Sancho, Bürki y Gnabry son algunos de los apellidos que reaccionan a la contingencia tras muerte de Floyd: "Sin justicia no hay paz".

La no se calla si de racismo se trata. Si en la jornada anterior destacaron los homenajes de Jadon Sancho y Marcus Thuram para George Floyd -brutalmente asesinado por la policía-, esta vez el movimiento se hizo masivo. "No justice, no peace", rezó la camiseta con la que entrenaron algunos valores del en la previa de su partido contra el Hertha Berlin, como Sancho.

La de Axel Witsel, en tanto, tachaba al negro, blanco, amarillo y rojo para mantener vigente la palabra "human", en una muestra evidente de que está por el final de las discriminaciones por color.

A primer turno, el camerunense Malong del celebró inclinándose de rodillas cuando le anotó al , mientras que ante el Bayer los atletas del Bayern lucieron en sus brazos el ya tradicional "black lives matter". Porque toda vida importa. Y ninguna vale más que otra.

🇨🇲 Pierre Kunde Malong celebrates his goal by kneeling to show solidarity with #BlackLivesMatter ✊#JusticeForGeorgeFloyd #SGEM05 pic.twitter.com/MprQbWcSyW — African Football HQ (@AfricanFtblHQ) June 6, 2020

NO JUSTICE

NO PEACE



After scoring last week, @Sanchooo10 revealed an undershirt which read 'Justice for George Floyd'.



This is his training top before Dortmund's game today.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/5wa3aO4xRF — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 6, 2020