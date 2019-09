El motivo por el que Rueda no eligió a Claudio Bravo como capitán

El técnico de La Roja habló tras la derrota con Honduras, planteando que "Claudio ya cumplió esa función; tenemos que pensar en una nueva generación".

Luego de la derrota con Honduras en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, el técnico Reinaldo Rueda habló en conferencia de prensa. Y uno de los temas que abordó fue la capitanía de la Selección chilena, luego que sorprendiera optando por Paulo Díaz en desmedro de Claudio Bravo.

Al respecto, el DT caleño sostuvo que “la idea es que siempre tengamos un capitán que ronde por la cancha, que esté en contacto con el árbitro. Claudio (Bravo) ya cumplió esa función y tenemos que pensar en una nueva generación. ¿Si Bravo puede volver a ser capitán? Es cuestión de tiempo, de tomar la mejor decisión para el grupo”, dijo.

Sobre la petición del arquero del , de que vuelvan los históricos incluyendo a Marcelo Díaz, el colombiano señaló que "ese es el trabajo que yo tengo que desarrollar. Vamos a seguir con estas convocatorias para seguir preparando la nómina para marzo. Soy yo el que tengo que tomar esta decisión”.

Haciendo el balance de partido, confesó que los Catrachos mostraron un alza en su nivel durante la segunda etapa. “Cuando pierdes, uno nunca queda satisfecho. Funcionó mejor el comportamiento de Honduras en el segundo tiempo. Hicimos un buen juego, pero nos faltó eficacia para tener un mejor marcador… Jugando de local, con el 0-1 en contra, Honduras definió un 4-4-2 con dos puntas y nuestros centrales quedaron mano a mano. Faltó apoyo de nuestros laterales, nos faltó presionar más adelante, evitar que Honduras hiciera esa salida. Nos desequilibró y nos generó situaciones difíciles”, analizó el cafetero.

Y agregó: "Honduras hace un fútbol muy práctico y vertical. Eramos conscientes que había que evitar que ellos mejoraran. No pasó por desidia de nuestros jugadores, ellos mejoraron y se empoderaron del partido. Nosotros perdimos el control".

Finalmente, y pensando en los amistosos de la fecha FIFA de octubre, Rueda indicó: “Se está trabajando en eso. Han habido algunas posibilidades, se está trabajando intensamente para hacer dos buenos juegos en octubre. No me arriesgo a dar nada y no especular”, cerró.