El delantero estadounidense-chileno fue desconvocado por La Roja a horas de enfrentar a Brasil por las Eliminatorias.

Una inesperada baja de último minuto sufrió la Selección chilena. En la noche de este miércoles, Robbie Robinson abandonó la concentración de La Roja en Juan Pinto Durán debido a problemas personales, según informó la ANFP en un comunicado.

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la selección chilena que se prepara para los partidos clasificatorios ante las selecciones de Brasil, Ecuador y Colombia. La decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista”, informó la entidad.

Minutos más tarde, el propio delantero estadounidense-chileno del Inter Miami, cuadro franquicia de la Major League Soccer propiedad de David Beckham, utilizó sus redes sociales para explicar sus razones. Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de La Roja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado", escribió el futbolista de 22 años.

Y añadió: "En este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami a llegar a los playoffs", cerró.

No obstante, según publica La Tercera, el verdadero motivo que llevó al nacido en Camden a tomar esta decisión se debe a que el propio exClemson Tigers "confesó la presión que estaba recibiendo desde su representante hasta su padre y su grupo más cercano, lo que le terminó pasando la cuenta. Aseguró no estar preparado para tomar una decisión de esa envergadura: elegir defender a Chile o a su país de nacimiento requería más tiempo".

"En la Selección intentaron retenerlo. Le ofrecieron que se quedara en modo concentración durante estas dos semanas. Se le aseguraba que no sería citado, que incluso podía ir hoy como público al Monumental. El hijo de madre chilena no aceptó y pidió que se le encontrara un vuelo para retornar lo antes posible a Miami. Su decisión ya estaba tomada. Y esta generó la molestia de varios integrantes del plantel, que vieron como un desprecio la actitud del jugador".

Pero no solo generó incomodidad en el camarín del combinado criollo puesto que el bicampeón de América con los nacionales, Marcelo Díaz, se lanzó con todo en contra del que era llamado a ser la gran revelación de los criollos. "La Roja se porta y se defiende con orgullo", compartió el volante del Libertad de Paraguay en sus stories de Instagram y agregó que "la Selección no es una prueba de jugadores ni tampoco un capricho".

"Deberíamos dejar que un chico que está apenas en su segunda temporada de fútbol profesional tenga el tiempo y el espacio para tomar una decisión así", lanzó, por su parte, el DT del cuadro de la MLS, Phil Neville. "No ha hecho nada malo. Simplemente no quiero que esto sea una gran cosa, un gran drama, cuando solo se trata de fútbol", sentenció. Ahora, Martín Lasarte deberá evaluar si suma un nuevo delantero dadas las ausencias de Ben Brereton y Alexis Sánchez. En caso de hacerlo, el estratega uruguayo tendrá que recurrir al medio local.