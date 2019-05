El mexicano Pedroza criticó a Herediano por su salida

"El jugador talentoso jamás va a jugar en ese equipo", manifestó el delantero, uno de los cuatro futbolistas separados del plantel.

Antonio Pedroza fue uno de los nombres elegidos para comenzar la limpieza en el plantel de Herediano, de cara a la próxima temporada, y el mexicano salió a mostrar su descontento.

La institución florense quedó fuera en las semifinales de la liguilla frente a San Carlos y no dudaron en sacar a cuatro futbolistas, entre los que se encuentra el delantero de 28 años.

“Los jugadores que corran mucho, son los que tienen grandes posibilidades de jugar en el "Team", el jugador talentoso jamás va a jugar en ese equipo, a veces se ocupa correr menos, y jugar más”, criticó Pedroza en su cuenta de Instagram, respecto a las decisiones del cuerpo técnico al mando de Jafet Soto.

“El torneo pasado cuando quedamos campeones de todo, me imploraron y me rogaron que me quedara", recordó Pedroza. Sin embargo, manifestó que ya prevía este abrupto final en Herediano al "no tener minutos, no tener motivación, y eso no es bueno para uno en lo personal ni para el club, pudieron haber traído a otro extranjero que les aportara más y no lo quisieron hacer”.

No obstante, tuvo palabras de elogio para el público. “Para mí la afición del Team es la mejor, porque es la afición que más come mierda, que más jugamos contra todos, que más aguantamos cosas y que aun así, sin embargo, sabemos que las cosas nos las ganamos sin que nos las regalen”, declaró.