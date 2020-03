El método Aguirre en Leganés: psicología, bromas y desviar la atención del descenso

El mexicano ha trabajado en fortalecer la confianza del equipo, dejando de lado aspectos tácticos o deportivos.

El éxito de un equipo está condicionado por una serie de requerimientos: la estrategia, la preparación física y la calidad individual. Pero todo esto pierde sentido cuando falta un elemento clave como lo es el equilibrio emocional, responsable de potenciar las capacidades de los jugadores y obtener un mejor rendimiento en el campo, al margen de todo tipo de agentes externos.

El partido más importante de los futbolistas se juega en la cabeza y eso lo sabe bien el Vasco Aguirre. El timonel mexicano conoce a la perfección toda la presión que se vive en los equipos que pelean por la permanencia, siendo este el principal motivo por el que viene desarrollando una metodología bien particular para intentar salvar al del descenso a Segunda División.

😂¡Imperdible!😂



El Vasco, Javier Aguirre, a su regreso a 🇪🇸 , le enseñó a los reporteros ibéricos cómo aplicar una muy típica GROSERÍA mexicana 👀👀 pic.twitter.com/wdr6lwgsNk — Goal (@goalmex) November 11, 2019

Tan pronto se hizo oficial su llegada al banquillo de suplentes del Pepinero, Aguirre Onaindia ha prescindido de elementos deportivos y centrado todos los esfuerzos en mejorar la confianza del equipo en lo que resta de temporada. Los resultados, de momento, son bastante satisfactorios: el Leganés abandonó el último puesto y tan solo lo separan tres puntos de la permanencia.

Todo comenzó desde su tono en las conferencias de prensa, espacio que ha utilizado en reiteradas oportunidades para bromear con los medios de comunicación. El objetivo del experimentado timonel mexicano no es otro que desviar la atención de la tabla de posiciones, para no agregarle más presión a un equipo que lo viene pasando bastante mal en el campeonato.

El único DT 🇲🇽 que se ha atrevido la mayoría de su carrera a salir al extranjero y pelearla 👊



⚔ ¡El ingenioso hidalgo Don Aguirre de la Mancha! pic.twitter.com/V0KF8uBFv6 — Goal México (@goalmex) November 8, 2019

Uno de los momentos más curiosos de la temporada se produjo luego de la victoria contra el por 2-0, en el marco de la Jornada 18 de La Liga. Aguirre reconoció que el equipo no había entrenado bien en la previa del partido, pero que en lugar de reprocharles la pobre actitud decidió dejar pasar la situación y el equipo jugó contra los Periquitos sin ninguna presión extra.

"El equipo estuvo fatal en el último entrenamiento. Podía dejarlo pasar o meterles una buena. Me aguanté, me fui a casa a ver al , me tomé un gintonic a gustito y se me olvidó regañarles. Salió bien el tema. Fue casualidad, tampoco se planean esas cosas", comentó el Vasco en conferencia de prensa, dejando en evidencia el buen manejo que tiene del grupo.

La situación del descenso no es nueva para Aguirre, que lo ha logrado evitar en otras oportunidades con equipos como y Espanyol. El libreto de rebajar la tensión en el plantel siempre le ha dado buenos resultados y esta vez no parece ser la excepción, pues el equipo continúa en franca mejoría pese a las bajas sensibles de Youssef En-Nesyri y Martin Braithwaite.