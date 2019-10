El mensaje de Nicolás Castillo en apoyo al pueblo y en contra de los Carabineros de Chile

El delantero no ignoró la grave contingencia que atraviesa su país de origen: "ACAB".

Paró el fútbol chileno y tanto Gary Medel como Charles Aránguiz y Claudio Bravo se cuadraron con el pueblo de , que por estos días lucha en las calles por mejores condiciones de vida. El Pitbull y el arquero, de hecho, le pusieron tarea a las autoridades para que escuchen las necesidades de los manifestantes. Pero hubo uno que fue más allá, ya que Nicolás Castillo se sumó este sábado a sus colegas con su apoyo a los chilenos, e incluyó una sigla en contra de la policía, que junto a los militares han combatido los daños en infraestructura con represión.

El atacante del América mexicano escribió en sus historias de Instagram que espera "no más abusos", un "Chile unido", que "sigan luchando" y que "estamos con Chile", junto a la expresión "ACAB" en hashtag, que significa all cops are bastards, lema que en español se puede traducir como "todos los policías son bastardos", frase de protesta principalmente usada por los hooligans y ultras europeos, y en épocas anteriores por colectivos contraculturales.

Cabe recordar que el ariete de la Selección chilena es un fiel conocedor del fútbol europeo gracias a su experiencia en con Brujas, con , con y con .

Debido a su lesión de fractura de peroné, Castillo no era citado por las Águilas desde el 3 de agosto, en el duelo contra el Tijuana cuando no pudo terminar el primer tiempo por un golpe fortísimo del arquero rival Manuel Lajud. El sábado por la noche fue suplente ante (fue 2-2) y celebró efusivamente el empate definitivo de chilena de Henry Martín.