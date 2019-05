El mensaje de Mourinho sobre Casillas: “Lamento lo que pasó, pero él está en buenas manos”

El exentrenador del Real Madrid afirmó además que “el Porto tiene un departamento médico fantástico”.

Pese a los cortocircuitos que hubo en un pasado ya lejano, José Mourinho se preocupó y quiso estar también atento al inconveniente de salud que padeció Iker Casillas, quien sufrió este miércoles un infarto en . “Lamento lo que pasó. Llamé al Porto inmediatamente para saber qué había pasado”, afirmó el exentrenador del en Russia Today.

Casillas tendrá que estar dos o tres meses de resposo tras superar su infarto

El portugués manifestó además que se tranquilizó tras la llamada. “Él (por Casillas) está en buenas manos. El Porto tiene un departamento médico fantástico, uno de los mejores con los que he trabajado”, reconoció el DT. Y añadió: “La situación está totalmente bajo control”.

Con respecto a su relación con el portero, más allá de los rumores, Mourinho sostuvo que ahora “es positiva”. Y lo intentó aclarar una vez más: “Todo el mundo sabe que, cuando le saqué del equipo, hubo algún enfrentamiento. No diría que fueron los egos, sino un problema entre el capitán del Real Madrid y el entrenador del Real Madrid. No fue fácil para mí tomar esa decisión, ni para él aceptarla. Pero tenemos una relación positiva, no es lo que todo el mundo piensa”.