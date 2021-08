El mensaje de Iván Morales para Moreno Martins: "Es un jugador admirable"

El goleador de Colo Colo, que pelea también por ser el del torneo 2021, bien podría armar una dupla letal con el héroe boliviano el segundo semestre.

"En Colo Colo siempre tuve competencia, con Esteban, Octavio, Parra, Andy, pero que juegue o no depende de otras personas. Por mí, jugaría siempre, pero ellos verán si viene alguien", comenzó analizando Iván Morales, que se destapó con un doblete ante Melipilla, está peleando los primeros puestos de la tabla de goleadores y consciente de que llegará otro centrodelantero, con la primera oferta por Marcelo Moreno Martins sobre la mesa.

Sobre la chance de jugar acompañado de otro '9', el canterano blanco analizó que "creo que va todo en el funcionamiento del equipo, estamos jugando de muy buena forma. He jugado con Marcos, con Gabi, con doble delantero. Quizás de esa forma se abren un poquito los espacios atacando por dentro y por las marcas. No sé si me acomoda o no, pero lo intento hacer de la mejor manera siempre". Antes del refuerzo, Morales - Bolados es la dupla estelar con Solari y Costa de aleros moviéndose por todo el frente del área. "El grupo está muy unido, es hermoso y todos subimos el nivel porque hay una competencia muy linda", leyó.

Previa de Colo Colo-Curicó

Puntualmente, de Martins entienden en el grupo que "sabemos lo que ha hecho, lo conocemos por su desempeño en la Selección boliviana, Es un jugador de mucha experiencia, es un jugador admirable, y el que llegue tiene que adaptarse a un grupo unido y convencido y a aportar con la mejor disposición", según el que ha sido sindicado como sucesor natural de Paredes.

"Espero seguir llevando bien la presión que tengo, estoy super consciente de ella, que me siga ayudando. Sé lo que tengo que hacer", expuso Morales, que se ilusiona con las Eliminatorias para septiembre, cuando habrá fecha triple: "De muy chico he estado ligado a las selecciones menores, y obviamente me gustaría estar en las Eliminatorias. Es lo que buscan todos los jugadores, representar a su país. La voy a luchar, sería buenísimo y espero que se pueda dar".