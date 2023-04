El mejor Valverde en el momento preciso

El uruguayo volvió este miércoles ante el Chelsea a su mejor nivel

Fede Valverde necesitaba un partido así. El uruguayo ha dejado claro que en los momentos más complicados es cuando saca su garra y demuestra su mejor nivel. Le pasó en el Mundial de Clubes, torneo al que llegaba tras un inicio complicado, en lo deportivo y en lo personal, en el arranque del 2023, y ha vuelto a demostrarlo este miércoles tras unos días difíciles después de la agresión a Alex Baena del pasado sábado y los posteriores comunicados y mensajes que se han publicado en las redes sociales.

Tenía que ser, al igual que en la campaña pasada, en la ida de los cuartos de final de la Champions League y ante el Chelsea cuando Fede Valverde demostrase su valía. El año pasado pasó de suplente de lujo a titular indiscutible en un partido al que se llegaba con dudas tras el 0-4 del Barcelona en el Bernabéu y este año ha pasado de que se hable de él por temas extradeportivos a que se hable de él por su desempeño en el terreno de juego.

Este miércoles, Valverde demostró personalidad y cuajó una de sus mejores actuaciones desde que está en el Real Madrid. Quizás algunos piensen que Fede es el futbolista del primer tramo de la temporada o del Mundial de Clubes, cuando se le caían los goles, pero el verdadero Fede Valverde es el de anoche. Sí, claro que puede marcar, pero el charrúa es entrega, es carácter, es potencia y es resistencia. Ante el Chelsea estuvo en todos lados, recuperó una ingente cantidad de balones (10) para que el equipo pudiera soltarse y encontrar espacios con mayor facilidad.

Por momentos parecía que el Real Madrid jugaba con doce o trece futbolistas. Valverde llegaba a todo y, además, demostró no solo ser eficaz sin balón, también estuvo inspiradísimo con la pelota: acertó 70 de 77 pase, siendo 55 de ellos en el campo contrario, solo dos menos que Modric y Kroos (57). Además, fue el futbolista que más toques dio a la pelota de todo el equipo (93).

Una barbaridad de encuentro que llega tras unos días muy complicados en los que el madridismo no solo ha mantenido el cariño y la confianza hacia el jugador, si no que la ha redoblado. Este miércoles, el Bernabéu gritó su nombre más que ningún otro cuando sonó la alineación y antes del pitido inicial y en el minuto 15, corearon su nombre en clara señal de apoyo. Un gesto que Valverde agradeció y que no olvidará.