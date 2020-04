El médico del Reims se suicida tras contraer el coronavirus

Bernard González se había contagiado de COVID-19 hacía algunos días; con mucho pesar, el club francés confirmó la muerte del hombre de 60 años.

Bernard González, médico del Stade , ha aparecido muerto en su casa tras haberse suicidado este domingo, según ha confirmado a Le Parisien el alcalde de la ciudad, Arnaud Robinet. Según Robinet, el suicidio de González, de 60 años, guarda una estrecha relación con el coronavirus, ya que se había contagiado hacía varios días y estaba pasando la cuarentena con su mujer. González ha dejado una carta para explicar su decisión, pero el contenido no se divulgará por respeto a las familias.

Según Le Parisien, ha sido precisamente el alcalde de la localidad de Marne quien ha dado parte al Ayuntamiento del suicido a primera hora de la tarde de este domingo. "Era un hombre comprometido y muy humano. Era un fiel reflejo de su familia, encantadora y agradable. Sé que dejó una nota explicando las razones de su gesto. Pero ignoro lo que decía", dijo Robinet a Le Parisien. Minutos después, el club francés confirmó la triste noticia de la muerte de González a través de sus redes sociales, aunque no hizo mención alguna al suicidio.

También se expresó el entrenador de Reims, David Guion: "Mi presidente me lo acaba de informar. Es muy difícil hablar de esto. Estamos en estado de shock. Él habría dejado una carta explicando su decisión. No sé más. No puedo permitirme hablar más de esto", dijo.

Más equipos

Cabe señalar que registró 7.560 víctimas fatales a causa del brote del nuevo coronavirus desde que empezó la pandemia. Según anunció el director general de Sanidad, Jérôme Salomo, 5.532 murieron en el hospital y 2.028, en residencias geriátricas y otros centros no hospitalarios.

El artículo sigue a continuación

Así, en las últimas 24 horas se registraron 441 nuevos fallecimientos en hospitales. Los primeros balances relativos a centros no hospitalarios, incluyendo residencias geriátricas, empezaron a ser divulgados el jueves. En tanto, al viernes ya se habían registrado al menos 1.416 muertes en ese tipo de establecimientos.

El Reims es equipo de la máxima categoría de Francia, y ocupa el quinto lugar de la clasificación en la Ligue1, con 41 puntos en 28 presentaciones. Sólo el , el Olympique de y el están por encima de ellos en la tabla.