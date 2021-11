El mea culpa de Arturo Vidal: “No vi al jugador, no tuve la intención de pegarle”

Corría el minuto 13 en el partido entre Chile y Ecuador y Arturo Vidal vio la tarjeta roja luego de un duro planchazo sobre Félix Torres y dejó a los dirigidos por Martín Lasarte con un futbolista menos en un partido clave de cara al Mundial de Qatar 2022. El volante chileno, de los registros de Inter de Milán, levantó la pierna e impactó de lleno al zaguero de la Tricolor. Fernando Rapallini, el juez central del choque en San Carlos de Apoquindo, no necesitó de la ayuda del VAR para decretar su expulsión, la décima en su carrera profesional y la tercera con La Roja después de nueve años.

Tras la caída 2-0, que complica las chances de La Roja de poder acceder a la justa, el formado en Colo Colo dio la cara y explicó en diálogo con TNT Sports: “No vi al jugador, no tuve la intención de pegarle”, declaró sobre la fatídica acción. “Siento tristeza. Creo que lo que pasó hoy fue algo increíble. Nunca pensé que me podían expulsar. No lo vi al jugador, así que solo pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente que vino a apoyar”, sentenció.

Arturo Vidal y su expulsión: "Lo que pasó hoy es increíble. No vi al jugador, no tuve intención de pegarle"

Mientras que desde su cuenta de Instagram, el oriundo de San Joaquín publicó un sentido mensaje: “Aún no lo puedo creer. Solo me queda pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a mi familia y a todo mi país. Seguiremos luchando hasta el final”, cerró.