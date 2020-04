El mapa amor-odio de Messi en Latinoamérica: ¿qué genera fuera de la Argentina?

Periodistas de Goal de alrededor del continente evalúan los distintos niveles de cariño que hay por la Pulga.

¿Quién puede discutir que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo? Sus estadísticas y la cantidad de títulos que lleva ganados en sus 12 años como profesional así lo avalan. Pero si de pasiones se trata, no hay lugar para la racionalización y, en el fútbol, la hermandad latinoamericana queda de lado a la hora de reconocer a la Pulga. Siete periodistas de Goal alrededor del continente evalúan el cariño que hay por el '10' de y la Selección argentina en cada uno de sus países. Spoiler alert : Leo polariza a todos.

BRASIL

La rivalidad que existe entre ambos seleccionados no se traslada a la hora apreciar al rosarino. La mayoría de los brasileños lo admiran por lo que ha conseguido con Barcelona, aunque lejos está de que lo idolatren. Por el contrario, compite por ese lugar con, extrañamente, Cristiano Ronaldo y no Neymar. Es que aquellos que se inclinan por prefieren al portugués, mientras que el brasileño de no goza del cariño de todos por la identificación que tiene con Santos.

CHILE

Los chilenos son, quizás, el único país en donde la aversión por Messi es general: el antagonismo entre ambos países está muy arraigado y, por supuesto, eso se traslada al fútbol. Las dos finales en las Copas América potenciaron un desprecio que difícilmente tenga explicación. Tanto es así que durante la primera final en el Estadio Olímpico de Santiago, la familia del jugador fue agredida y debió retirarse de su lugar.

COLOMBIA

Por el contrario, la Pulga es uno de los jugadores que más admiran los colombianos. Y es que lejos de asociarlo con su papel en , lo siguen semana a semana en Barcelona, club que cuenta con una buena cantidad de adeptos. Eso sí: como en , aquellos que simpatizan mayormente con el Merengue prefieren a Cristiano y, como consecuencia, sienten un cierto nivel de rechazo por Leo.

BOLIVIA

Para los bolivianos no hay punto medio: es ídolo. No importa que sea argentino o lo que haga con la selección, ya que el cariño nace a través de lo conseguido en Europa. La falta de futbolistas de primer nivel hace que el hincha se identifique con él directamente. Entre 2006 y 2014 se registraron muchos más niños con el nombre de "Lionel" y hasta una pareja llegó a bautizar a su hijo como "Leonel Mesi". Los medios siguen sus partidos y la gente por la calle anda con las camisetas de Argentina o Barcelona con la '10' en la espalda.

PERÚ

Otro país que lo mantiene en alta estima, aunque se alegre cuando no le va tan bien con la Albiceleste. Es el primer nombre que se elige en los partidos informales entre niños, el protagonista de los bloques deportivos de los canales, el jugador que todos hubiesen querido tener. Son más de 10 años en los que acompaña a toda una generación. Aunque se lo insulte un poco cada vez que tienen que enfrentarse, los peruanos le tienen un gran aprecio.

PARAGUAY

En , Messi genera la misma división que en Brasil y : es amado por los seguidores de Barcelona, pero rechazado por los que siguen a Real Madrid, cuando se trata de un fin de semana normal de fútbol. Sin embargo, cuando juega por Argentina, una gran mayoría quiere que le vaya mal con la albiceleste, por la rivalidad regional.

MÉXICO

Al no ser un país sudamericano, la media de la población mexicana no sigue con asiduidad el fútbol argentino y, por eso, no le interesa demasiado lo que pasa por estas latitudes, ni siquiera con la selección. Con Leo, entonces, es una relación de amor u odio: la lucha Barcelona - Real Madrid juega un partido fuerte en Norteamérica y quienes apoyan a los catalanes idolatran a Messi, mientras que aquellos que hinchan por el Madrid, lo detestan.