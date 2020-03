El malestar de Falcao y Rodallega por la premura de los directivos de reanudar la liga turca

Los delanteros colombianos sostienen contacto a diario y se dan consejos para cuidarse del coronavirus.

La información fue entregada por el también futbolista colombiano Hugo Rodallega, quien dialogó con RCN Radio respecto a la supuesta iniciativa por parte de los directivos del fútbol turco de reiniciar la liga cuanto antes, algo que el delantero considera es ilógico.

Rodallega, amigo de Radamel Falcao, con quien tiene contacto diariamente dijo: "Él me decía que intentará no ir al club. Me actualiza constantemente de lo que está pasando en el " dice el delantero.

Lo más delicado que cuenta Rodallega respecto al tema del COVID-19 es que: "Mañana teníamos que presentarnos al club, pero como capitán del equipo hablé con el presidente y cuerpo técnico y logramos cancelar la cita".

Delicada situación, más si se tiene en cuenta que el virus ya ha tocado a varios personajes del fútbol, entre ellos tres miembros del Galatasaray que dieron positivos en las pruebas por COVID-19 y que la cuarentena a la que se han sometido los jugadores recién comenzó hace unos días.