El Lyon acorta los plazos: la fecha límite del Barcelona para fichar a Depay

El presidente del equipo francés desvela que ningún jugador saldrá del club después del viernes 2 de octubre.

Los clubes de tienen tiempo hasta el 5 de octubre para poder seguir fichando futbolistas de cara a la temporada que ya comenzó. Sin embargo, el FC ya sabe que el plazo para contratar a Memphis Depay, pretendido por los culés, será más corto: según ha revelado el presidente del Olympique de , ningún jugador saldrá de la entidad francesa después del viernes 2 de octubre.

Jean-Michel Aulas, máxima autoridad del club francés, ha sido contundente ante la posibilidad de que miembros de su plantilla dejen la entidad de la Ligue1 después del próximo viernes. Una decisión tomada para ayudar a las estrellas del Lyon a concentrarse en el terreno de juego después de cuatro partidos sin ganar. Con esa postura, el 'OL' quiere evitar tener que buscar recambios de emergencia en los últimos días de la ventana de mercado, que en también cierra el 5 de octubre, como en .

El artículo sigue a continuación

En declaraciones realizadas para Téléfoot, Aulas aseguró: "Les diremos a los jugadores que lo que no se arregle en términos de salidas antes del viernes, no se podrá hacer. Así que para nosotros la fecha de cierre de la ventana de transferencias será el viernes. Creo que se lo propondré mañana (martes) a Rudi García y a Juninho. Porque es comprensible. Y toda la gente de buena voluntad puede ver que algo anda mal (por los resultados del equipo). Puede ser por eso, pero también puede ser por muchas otras cosas que tomamos esta decisión. En cualquier caso, a partir del viernes, los jugadores que no se hayan ido no se irán”

Cabe recordar que Aulas había reaccionado hace pocas semanas a una información de un medio holandés que tasaba a Memphis Depay, objetivo del Barcelona de Ronald Koeman, y en la que expresaba con toda sinceridad cuál es la situación real de la negociación según lo discutido con su homólogo en el Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente del club lionés aseguraba que "el presidente del Barcelona me dijo el domingo que están sufriendo mucho tras la crisis del Covid y no existe posibilidad de realizar una oferta" para fichar al delantero holandés, que acaba contrato en junio de 2021 y ha sido recientemente vinculado con el club azulgrana, que según Aulas rebajó el pasado fin de semana su interés de esta forma.