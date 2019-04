El llamativo cruce entre Piqué y Valverde durante el Alavés - Barcelona

Curiosa imagen dejó el partido en Mendizorroza cuando el equipo azulgrana ganaba 1-0.

Con el ganando 0-1 en Mendizorroza, y encaminando un nuevo título de Liga, sorprendió el llamativo cruce que tuvieron Ernesto Valverde y Gerard Piqué en pleno partido.

Sobre los 32 minutos de la segunda parte, el equipo azulgrana ya ganaba por el gol de Carles Aleña y, mientras el compromiso estaba detenido por una acción del juego, el entrenador extremeño y el central catalán se cruzaron sorpresivamente en la zona del banquillo visitante.

El preparador cogió del brazo al defensa y le reprochó algo que Piqué había hecho en una jugada previa, a lo que el ex futbolista del contestó con no muy buena cara. Aunque no pasó a mayores ni mucho menos, se trató de una secuencia muy poco habitual en el Barcelona.