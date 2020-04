El Liverpool saca a la luz los secretos de las charlas de Klopp

Uno de los ayudantes del técnico ha publicado en la web oficial de los 'reds' algunos secretos del vestuario

El , desde la llegada de Jurgen Klopp, se ha convertido en uno de los mejores equipos de Europa. El cuadro 'red' es el vigente campeón de Europa, y, ahora, ha querido desvelar uno de sus secretos mejor guardados: las charlas de su entrenador.

Uno de los ayudantes del técnico alemán, Peter Krawietz, publicó en la web oficial del club del Merseyside las fórmulas y algunos de los métodos que usa el cuerpo técnico para motivar a los futbolistas y ayudarles a mejorar.

"Tres o cuatro minutos antes del descanso, me voy a los vestuarios. Ahí me encuentro con Harry y Mark y elegimos los mejores clips de vídeo que he identificado durante el encuentro. Los vuelvo a ver y decidimos si son válidos", expresó Krawietz, que ya estuvo con Klopp en el y en el .

"Una posibilidad es que si todo ha ido bien en la primera parte es reiterar la estrategia prepartido. Otra posibilidad es que no hayamos encontrado soluciones, así que intentaremos dar a los jugadores una imagen de los espacios en los que podemos jugar", analizó.

Además, dio un ejemplo sobre las charlas y los vídeos que se les muestran a los componentes de la primera plantilla del seis veces campeón de Europa. Habla sobre el duelo ante el el pasado mes de febrero, que acabó con un resultado de 4 goles a cero.

"El Southampton jugó muy bien. Al final ganamos 4-0, pero el partido estuvo muy parejo y ellos se prepararon muy bien. Tuvimos problemas en la primera parte, crearon ocasiones y no jugamos bien".

"La charla del descanso fue sobre seguir atacando como lo habíamos hecho hasta el momento. El mensaje era "sigue intentándolo y verás lo que ocurre", concluye.