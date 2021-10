El límite salarial hace imposible que el Barcelona pueda mantener a su plantilla

Los 98 millones de límite impuesto por LaLiga contrastan con una masa salarial que supera los 400 millones de euros

El Barcelona sigue en graves problemas económicos pese a las salidas de Leo Messi, Antoine Griezmann y otros jugadores que han ayudado a rebajar una masa salarial de más de 600 millones de euros. Sin embargo, pese a esas bajas, la plantilla del primer equipo masculino del club continua siendo insostenible. Tras esa rebaja realizada en verano de casi 200 millones en los salarios, el Barcelona respira un poco de aire fresco, pero sigue ahogado en deudas y con un límite salarial que le asfixia y le obliga a seguir recortando de cara a la próxima temporada.

El límite salarial del Barça se sitúa hoy en un máximo de 98 millones de euros. La temporada pasada, este límite era de 382 millones. Y ya se incumplía de largo, con unos salarios y unas amortizaciones que hacían imposible la viabilidad de una entidad blaugrana que pasa por su peor momento económico desde la década de los años 60. Las pérdidas de 481 millones calculadas por la junta directiva de Joan Laporta impactaron de lleno en la confección del límite, que en ningún caso el Barcelona puede respetar. Ahora mismo, los salarios de la primera plantilla masculina se aproximan a los 420 millones, más de 300 millones por encima del límite que se acordó con LaLiga.

¿El Barcelona será sancionado por ese desfase? No, mientras trabaje para enmendarlo, pero no podrá incrementar sus sueldos hasta que no solucione el problema. Toda la cantidad que sobrepase del límite se restará del límite de la próxima temporada, que en principio será superior al de hoy por la reducción que se espera conseguir en las pérdidas generales de la entidad. Pero el club está en la obligación de seguir recortando hasta equilibrar sus cuentas, lo que implica reducir todavía más los salarios de los jugadores y perscindir de algúna vaca sagrada cuyo sueldo sea inviable. Un ejemplo es Sergi Roberto, que a día de hoy sigue sin llegar a un acuerdo con el club y que termina contrato el próximo verano.

Sea como sea, el Barça no puede mantener a los mismos jugadores que tiene ahora en la plantilla. Por lo menos, con los salarios que atesoran y que complican la existencia a los gestores, que no saben de donde más recortar. Pese a eso, en el club insisten en que en invierno se podrá acometer algún fichaje. No será de relumbrón, pero una pequeña inversión de podrá hacer. Las fuentes internas insisten en que con la regla del 1/4 se pueden hacer esfuerzos. Esa regla, impuesta por LaLiga, permite a los clubs con exceso de límite salarial (el caso del Barça) gastar en el equipo de fútbol un 25% de lo que ingresan. Es decir, si el Barça ingresa 100 millones, puede gastar 25. Hay que recordar, sin embargo, que el despido de Ronald Koeman rondaría los 13 millones de euros.

En estas próximas semanas está previsto que la junta directiva cierre la venta del 49% de las acciones de Barça Studios, la productora de contenidos audiovisuales. En los próximos meses también debería cerrar nuevos patrocinios principales, ya que Rakuten termina contrato y no parece que el gigante japonés vaya a renovar con la camiseta azulgrana.