El Leeds de Bielsa se despidió de la EFL Cup ante Hull City ¡por penales!

Esta semana se volvió una pesadilla para . En esta ocasión, el conjunto de Marcelo Bielsa quedó eliminado de la EFL Cup frente a . Por la segunda ronda del torneo, perdieron por penales 9-8, luego del empate por 1-1 en Elland Road.

El conjunto blanco sufrió un golpe desde el arranque, que le costó para el resto del encuentro. Tras un error en la salida por parte del local a los cinco minutos de juego, los Tigres aprovecharon por medio de Mallik Wilks, quien anotó tras un buen remate cruzado desde la puerta del área.

Con el resultado desfavorable, los Peacocks buscaron el empate a partir de su mejor virtud: la posesión de la pelota. Si bien tuvieron un amplio dominio en este rubro, la visita tuvo las ocasiones más claras en la primera parte, aunque no pudieron estirar la diferencia.

Ya en la segunda mitad, las cosas persistieron como en la primera. Sin embargo, los dueños de casa tuvieron que aguardar hasta el último suspiro para alcanzar la paridad. De manera agónica, Ezgjan Alioski igualó en el tiempo de descuento.

Con el empate, las cosas tuvieron que definirse desde el punto del penal. En tanto, fue en donde los de Yorkshire no pudieron hacerse fuertes en este momento, ya que resultaron derrotados por 9-8.

Así las cosas, Leeds United se quedó con las manos vacías en la EFL Cup. Por su parte, el elenco tigre jugará la tercera ronda ante . Ahora, los de Bielsa tendrán la misión de revertir esta imagen negativa. El próximo viernes se enfrentarán ante en condición de local por la segunda jornada del campeonato.

💬 "It wasn't a good game from our team. We didn't defend or attack well" Marcelo on tonight's cup exit pic.twitter.com/cRPZzwfl4N