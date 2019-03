El largo camino de Umtiti hasta lo más alto

Goal visita el club y los formadores que le vieron nacer como futbolista y dar el salto al Lyon, que se mide al Barcelona en la Champions League.

REPORTAJE ESPECIAL

Samuel Umtiti refrendó ante el haber visto la luz al final del túnel tras superar las molestias en la rodilla que le han impedido formar con regularidad en las alineaciones del como ha venido haciendo desde que llegó el verano de 2016. El del Rayo Vallecano fue su segundo partido como titular tras formar en el once que ganó en el Sánchez Pizjuán gracias a un hat-trick de Leo Messi. Ahora sabe que debe trabajar duro para recuperar su sitio como lateral zurdo en el equipo inicial del Barcelona, actualmente en manos de su compatriota Clément Lenglet. Sin embargo, si hay alguien que sabe lo que es ejercitarse con la intensidad que requieren los sueños más difíciles ese es Umtiti.

Nacido en Yaoundé, la capital de , se trasladó a a los dos años. Empezó a patear balones en el colegio y no tardó en dar el salto al equipo de su barrio, el Menival. "Le conocí cuando era muy pequeño" explica Roland Rimet-Mignon, educador del club. La llegada del pequeño Umtiti al Menival con solo cinco años fue un paso natural. "No tardó en venir con nosotros porque su escuela estaba ubicada justo en frente del club y como ya tenía una pasión por el fútbol, simplemente se inscribió en el Menival" recuerda Rimet-Mignon. Entonces jugaba de delantero pero el Menival cambió su vida aunque no se convertiría en defensa central hasta vestir los colores del OL.

Porque a los ocho años Umtiti ya iba para crack. Régis Molouba, responsable de la academia del Menival, habla de las sensaciones que le invadieron cuando vio al diamante en bruto en el que se había convertido aquel chaval espigado. "Llegó un momento en el que cuando vi a Samuel jugar, me dije a mí mismo: este joven no puede quedarse aquí, ya está por encima de todos". No era ni un adolescente pero Molouba consideró que estaba listo para probarse con los mejores juveniles de la región "y me moví para que en el OL no perdieran de vista a Umtiti". No lo hicieron.

Sin embargo, "el OL tenía un problema, no gozaban de acceso a los tutores de Samuel". Y eso era algo que había que resolver, "así que fui a ver a la madre de Samuel para decirle que su hijo era bueno, que el OL estaba interesado en él y que era una oportunidad que no podía dejar escapar". Su madre, Annie Ngo Um, no puso mayores obstáculos para que su hijo se probara con los mejores y Molouba pasó a ser el entrenador personal de aquel chico que se preparaba para convertirse en promesa del fútbol. "Desarrollé un programa individual para él y trabajábamos todos los domingos desde las nueve de la mañana hasta el mediodía aprovechando que no tenía que ir al colegio".

"Corríamos por las calles de Lyon y lo hicimos durante mucho tiempo, incluso después de fichar por el OL trabajábamos durante sus vacaciones escolares haciendo sesiones intensivas para preparar a fondo la temporada que iba a comenzar con Lyon". Pasó las pruebas a la primera y se quedó para luego ir retrasando su posición y diez años después de su llegada al club, debutar con el primer equipo a lo grande, de titular en un derbi copero contra el Duchère que se saldó con victoria lionesa. Claude Puel, no salía de su asombro tras el choque: "se ha adaptado de una forma impresionante a un partido de tanto nivel".

Tenía solo dieciocho años. Solo cuatro más tarde fichaba por el Barcelona de Messi y al cabo de dos veranos se convertía en campeón del mundo con la selección francesa, también como miembro titular del equipo que derrotó a la de Luka Modric e Ivan Rakitic en la final de Moscú. Hoy pelea por recuperar lo que fue suyo y lo hace en el tramo decisivo de la temporada. Con el francés de vuelta, todo será más fácil para el Barcelona.