El karma que no pudo sacarse de encima Alexis Sánchez

El atacante chileno no logró demostrar que estaba a la altura de los grandes nombres que lucieron la camiseta 7 en el Manchester United.

No era un número cualquiera. Alexis Sánchez usó el dorsal 7 que han portado las mayores figuras que han escrito la historia del . Sin embargo, desde la salida de Cristiano Ronaldo, ni el chileno ni nadie logró prestigiar esa camiseta.

El primer gran 7 de los Diablos Rojos fue George Best. El apodado Quinto Beatle se formó en el club y vivió ahí los mejores años de su carrera entre 1963-1974. El irlandés ganó dos títulos de Liga, fue considerado mejor jugador del mundo en 1968, conquistó la y el Balón de Oro (ambos en 1968).

Luego fue el turno de Bryan Robson, quien debió cargar con la herencia del ídolo rojo y no desentonó. Jugó 14 temporadas (1981-1994) donde ganó dos Ligas, cuatro , una Copa de la Liga, una Recopa y una Supercopa europea.

El siguiente en lucir esa emblemática casaquilla fue el francés Éric Cantona que tampoco defraudó: ganó cuatro títulos de Premier League, tres Charity Shield y dos FA Cup -marcó 82 goles en 185 encuentros- para dar paso a David Beckham, pilar en el cambio de siglo y jugador más famoso de la historia del conjunto inglés al celebrar 12 títulos, incluida la Champions League de 1999, llegando a marcar 85 goles en 394 partidos y a brindar 126 asistencias.

Tras la partida del ídolo al , en 2003, Cristiano Ronaldo tomó el testimonio asignado por Alex Ferguson. El luso permaneció seis temporadas en Manchester, conquistando 10 títulos. En 292 partidos, anotó 118 goles y ganó su primer Balón de Oro. Su partida dejó un vacío que nadie pudo llenar. Ni Michael Owen ni Ángel Di María, ni Antonio , ni Memphis Depay, ni el Niño Maravilla, estuvieron a la altura.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Owen llegó para quedarse con la emblemática camiseta, pero estuvo lejos de mostrar lo que se esperaba de él en los tres años que se mantuvo en el Old Trafford y el "peso" de la 7 fue destacado por los millones de hinchas que comenzaron a observar el "declive". Así, el histório dorsal pasó al ecuatoriano que en sus primeros tres años usó la 25. Cambió al "7" el 2012, pero regresó pronto a su antiguo número, pues reconoció que sintió la presión.

Fue el primer sudamericano en heredar la emblemática camiseta tras los éxitos conseguidos por sus antecesores, sin embargo, la historia del futbolista ha sido próspera y hoy es uno de los capitanes del club.

En 2014 el Fideo tomó el número, pero no pudo destacar (venía del Real Madrid) y al año siguiente abandonó la institución luego de no ganar nada y ser relegado a la suplencia. El club tuvo que venderlo en 63 millones al Paris Saint Germain pese a que habían invertido 75 millones de euros en el jugador. Algo similar a lo que le ocurrió a su heredero, el holandés Depay, que llegó como figura pero estuvo dos años en el club en los que marcó sólo 7 goles en 56 encuentros. Cabe destacar que el número no tenía dueño desde que Depay fue traspasado al Olympique de .

El artículo sigue a continuación

Después fue el turno del ex , quien buscará colocar en el sitial esa casaquilla luego de que con el mismo número abandonara el conjunto londinense con un registro de 80 goles en 166 partidos, 45 asistencias y cinco títulos: dos FA Cup y tres Community Shield.

En había utilizado el número 21 y en el Barça vistió la '9'. Los ojos de los simpatizantes del equipo de Ole Gunnar Soksjaer estuvieron puestos en el atacante chileno, quien no logró cumplir con las expectativas de vestir una de las camisetas con más peso de la historia del club.

El exblaugrana, e inminente fichaje del , remató con un registro de 45 encuentros oficiales, en los que marcó solo cinco goles y completó nueve pases gol, muy lejos de los números que también le hicieron brillar en su paso por el conjunto catalán. Antes de recalar en los Gunners, el ariete jugó un total de 141 duelos con los catalanes, marcando 47 conquistas y otorgando 35 asistencias. La historia dirá que el chileno no logró sacarse el karma y quedó en los registros del club como parte del segundo grupo...