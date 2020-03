El homenaje de la Roma a los médicos que enfrentan el coronavirus

anunció este sábado que le dedicará su primer partido como local después de la cuarentena por el coronavirus al personal médico de todo el mundo.

#ASRoma has today announced that it will dedicate its first home match in front of fans after football returns to honouring and celebrating the medical workers who have been on the frontline of the battle against #COVID19.

Full story: https://t.co/YyrOTJC2X9 pic.twitter.com/TIsikELVWs