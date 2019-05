El hincha de Vélez que "se salvó" de tatuarse a Mauro Zárate (y el que no)

Cuando el delantero decidió irse a Boca, muchos fanáticos tuvieron que taparse sus dibujos o hasta quemaron sus camisetas. Franco zafó, Jorge no.

Cuando Mauro Zárate decidió volver a Vélez, en enero de 2018 y en medio de una crisis futbolística que ubicaba al Fortín en la pelea por no descender, los hinchas no lo dudaron: lo recibieron como a un ídolo, en Ezeiza, y luego trasladaron el recibimiento al José Amalfitani, al mejor estilo europeo.

Mauro hizo lo que hacen los ídolos, volver al club cuando el club los necesita. Y es por eso que muchos fanáticos quisieron demostrarle su gratitud con gestos para toda la vida, como hacerse un tatuaje del delantero. Meses después, en julio, el menor de los Zárate tomaba la decisión que rompía miles de corazones -incluídos los de sus hermanos y sus padres- en medio de idas y vueltas en las que daba a entender que seguiría en Liniers: firmaría contrato con Boca.

El amor se transformó en dolor, las camisetas con el 9 en la espalda pasaron a ser trapos de piso o sólo para uso en la intimidad y algunos tatuajes se convirtieron en enormes dibujos oscuros que tapan a la figura del jugador que ahora celebra los triunfos del Xeneize y que visitará el Amalfitani con la azul y oro este domingo, por la ida de cuartos de final de la Copa Superliga.

"En febrero, un sitio de Vélez hizo un sorteo en el que te podías ganar una camiseta o un tatuaje de Mauro. Obvio que lo vi y participé y gané el tatuaje", le cuenta a Goal Franco Fusaro, estudiante de 23 años e hincha del Fortín. "Yo me tatué la imagen de Mauro cuando él decidió volver para darle una mano a Vélez, que estaba por entrar en zona de descenso, y me pareció algo muy grande lo que hizo él", dice, con dolor, Jorge Méndez, otro fanático del club de Liniers.

Las historias de Franco y Jorge se entrecruzan, aunque su "suerte" fue diferente. Jorge se tatuó al exídolo de Vélez en el brazo y aún conserva su imagen, Franco "se salvó".

"Tenía la esperanza de ganar la camiseta porque no tengo tatuajes, pero me gané el tatuaje. Me pareció mucho que el primero sea de Mauro y, además, de tatuarme a un futbolista me tatuaría a Maradona, y Mauro no se comparaba con el Diego aunque lo quería mucho", relata Franco y cuenta lo que pasó: "Averigüé si alguno de los ganadores de la camiseta querían cambiarla por el tatuaje, pero no encontré a nadie. Así que le regalé el premio a un amigo. Tuve una suerte...".

Cuando se sientan mal porque nunca ganaron un sorteo, acuérdense que el único que gane yo fue un tatuaje de Mauro Zárate pic.twitter.com/95hp93gMfH — Franco Fusaro (@FranFusaro6) July 6, 2018

Jorge, en cambio, aún tiene la figura del atacante en su brazo derecho. "Cuando me enteré lo de Boca, no lo creía, no podía entenderlo. Fue de un día para el otro. Faltaba poco para que renueve con Vélez, incluso él dio a entender como que seguía, y un día me desperté y vi lo que pasó. Fue tremendo. Lo que más dolió es que él dijo que en sólo jugaba en Vélez. ¿Para qué dijo eso?", cuenta este hincha que no pudo taparse la imagen de Mauro: "No me tapé el tatuaje porque lo tengo al lado de otro, de Iván Bella exjugador de Vélez y amigo, y no se puede. También pensé en borrármelo, pero ya está. Son cosas que pasaron".

¿Qué les pasará a ellos cuando lo vean a Mauro con la camiseta de Boca en el Amalfitani? "Siempre lo quise muchísimo a Mauro, fue el mejor jugador de Vélez que yo vi en cancha. Y lo que hizo fue una decepción total. Lo aborrezco. Tendría que saber si realmente se fue a Boca para llegar a la Selección, si ese realmente era su sueño. En ese caso podría entenderlo un poco más. Pero dijo cosas que no tendría que haber dicho. Si vos te vas al club que decís amar, es una cosa. Si Heinze se va a lo entendería. Pero él se fue del club que dijo que amaba. Lo que pasó con Mauro te lleva a descreer de los jugadores; quizá en dos años ganamos la Libertadores y vuelvo a enamorarme. Pero ahora es difícil", dice Franco, el "afortunado". Para Jorge, el dolor es el mismo pero no hay rencor: "Tuve la oportunidad de hablar con él, por un amigo en común, y me pidió que lo perdone. Me costó mucho, no le quería decir que sí. Me dolió más la forma que se fue y justamente a Boca. Pero ya está, que él haga lo que quiera".