El himno del Ajax es una canción de Bob Marley

No son pocas las personas que se preguntan habitualmente dónde se originan algunas de las canciones más escuchadas en la previa de los encuentros.

Y lo cierto es que la conocida canción de Bob Marley “Three little birds” se ha convertido en un elemento básico del de los últimos años, después de que jugase un amistoso en ante , en el verano de 2008.

El DJ de Cardiff en aquel momento, Ali Yassine, explicó más tarde su elección de la canción: “Yo solía tocar la guitarra en una banda de reggae, y siempre he visto en el Ajax un club hermoso. Una de las razones de esto es el amor de Ámsterdam por el reggae, pero también por el fútbol total. Una vez me enteré que jugaríamos un amistoso frente al Ajax, y decidí poner una canción de reggae tanto como fuese posible”.

De hecho, esta temporada el Ajax tuvo un estreno muy dulce en la . No sólo porque ganó 3-0 al , sino también porque el actor y músico Ky-Mani Marley, uno de los 11 hijos reconocidos del icono jamaiquino, durante el descanso del partido saltó al césped del estadio Johan Cruyff Arena para cantar con la hinchada holandesa la canción de su padre que lleva años siendo un himno para ellos.

Bob Marley’s son @maestromarley singing his father’s famous “Three Little Birds” with @afcajax supporters in Amsterdam 🇯🇲🇳🇱

🎥 @tassie52 @germain__trim pic.twitter.com/f6GS9g3h2w