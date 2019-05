El hermano de Dybala: "Paulo se marchará, tiene problemas con Cristiano en el campo"

El jugador argentino tratará de salir de la Juventus y no será el único en abandonar el club esta temporada

Paulo Dybala parece tener su futuro lejos de la Juventus. El interior argentino explotó en Europa jugando en la 'vecchia signora', pero su tiempo en parece tocar a su fin. El problema de esta temporada tiene nombres y apellidos: Cristiano Ronaldo.

Al menos así lo cree el hermano del jugador, que en declaraciones a Radio Impacto Cordoba ha aseverado que la relación con el jugador luso no ha sido sencilla, aunque especifica que esto no es más que una cuestión estrictamente futbolística.

"Fuera no hay problema con él, los problemas están dentro: no puedes contra él y Paulo es joven...", explica el hermano de la estrella que no ve a Dybala mucho tiempo más en su club.

"Hay muchas posibilidades de que Paulo abandone la Juve, necesita un cambio. No está contento y no será el único que se marchará", comentó, dando por hecho que los problemas generados por la llegada de Cristiano harán salir del club a más jugadores.

"Estaba muy cómodo en Italia, ahora ya no", cuenta Gustavo sobre su hermano. Dybala llegó a la en la temporada 2015-2016 y antes había militado tres cursos en el Palermo. En su etapa en el equipo de Turín se convirtió rápidamente en una estrella y ha disputado dos finales de la Champions y ganado todas las ligas nacionales en este tiempo.

Es cierto, sin embargo, que su protagonismo futbolístico en el club lleva tiempo decreciendo y que la llegada de Cristiano no ha hecho más que acentuar esa sensación. En su momento, Simeone mostró interés por el jugador y llegó a compartir con él una cena en un restaurante. Ahora está en el mercado y el Atlético, previsiblemente, tendrá caja para poder fichar.

Su problemas con Cristiano en la Juventus son similares a los que se le han achacado con , donde se ha dicho en diversas ocasiones que tiene un problema para adaptar su juego al de Messi, lo que le ha relegado a la suplencia en más ocasiones de las que sería de esperar en un jugador de su talento.