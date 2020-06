El guiño de Dybala al Barcelona: "Es extraordinario y con Messi más"

El argentino tiene un futuro incierto en la Juventus, donde no termina de renovar su contrato que expira en un año y medio y se deja querer.

La Juventus y el Barcelona parecen destinados a hacer negocio en el próximo mercado de fichajes pero nadie contaba con que uno de los nombres podría ser el de Paulo Dybala. Ha sido el propio jugador argentino el que se ha dejado querer y ha elogiado a Messi en un momento en el que no termina de cerrar su renovación para seguir en Turín.

"La verdad es que el es un club extraordinario y con Messi lo es aún más. Sería muy bueno, pero la también es un club increíble, enorme, lleno de historia, en el que hoy hay grandes jugadores. Aquí hay suficiente calidad para hacer dos equipos y la posibilidad de jugar con Buffon y Cristiano Ronaldo... Eso hace que el club sea aún más grande", aseguró el argentino en una entrevista a la CNN.

Pudo salir el verano pasado: "La Juve ya no quería contar conmigo, no quería que siguiera jugando aquí. Fue cuando me contactaron y había algunos clubes interesados. Entre ellos el y el . Luego vino el . Yo no hablé directamente, pero hubo conversaciones entre los clubes. De todos modos, mi intención era quedarme. No había sido un año positivo, así que no quería irme con esa imagen porque pensé que le había dado tantos buenos momentos al club y no era justo",

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Su renovación: "Por el momento no hay nada, de verdad. Un año y medio de contrato no es mucho, y entiendo que con todo lo que ha sucedido (coronavirus) no es fácil para el club, pero otros jugadores han renovado. Así que, esperemos".

La lucha contra el racismo en el fútbol: "Algunos estadios italianos tienen cierto racismo contra los futbolistas, también le sucedió a Mario Balotelli, a Pjanic en un partido contra el Brescia. Creo que el castigo aquí debería ser más severo. lLs personas que pueden actuar, deben hacerlo. Seguramente en poco tiempo los jugadores tomarán medidas. Como ha sucedido tantas veces en el pasado, alguien ha decidido abandonar el campo o no jugar. Para mí es una decisión perfecta, es algo que no debería suceder en un país. Si la federación, en este caso la italiana, no decide hacer nada, los jugadores deben ser los primeros en reaccionar. O, como lo hicieron los árbitros en el pasado, para detener el juego para que estas personas no sigan cometiendo ese crimen".