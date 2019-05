El guiño de Boca para Gary Medel y Arturo Vidal

En medio de las alabanzas para dos de los referentes de la generación dorada de Chile, Gustavo Alfaro dejó entrever que los quiere en su equipo.

Una entrevista muy chilena fue la que le concedió Gustavo Alfaro, técnico supercampeón con Boca, a CDF. En ella, repasó la actualidad de La Roja bicampeona de América y se deshizo en elogios por la figura de Gary Medel, ex xeneize, y Arturo Vidal, a quien querría dirigir por sus características.

"Daba la sensación de que Gary tenía pintada la camiseta de Boca en la piel, porque tiene esa personalidad y estirpe hecha a la medida de Boca, y es esa clase de jugadores los que uno siempre quisiera tener en un plantel porque sabe que son hechos a la medida, como el caso de que me gustaría tenerlo a Arturo Vidal", expresó el Lechuga.

De qué más habló el santafesino

El artículo sigue a continuación

Carepato Díaz : "Marcelo es de esa clase de jugadores que todo entrenador quiere tener. Y no tengo duda de que Marcelo va a terminar en la convocatoria de la Selección, salvo que haya cosas que ni tú ni yo las sepamos. A fuerza de buenos rendimientos se va a ganar su derecho a la convocatoria"

Tuvo ofertas desde : "Con la U y con me he reunido con los grupos directivos, pero siempre me han encontrado en procesos que estoy trabajando"