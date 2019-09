El gran descubridor de Vinicius: "En el Madrid se ha adaptado bien y conseguirá muchos éxitos"

El gran descubridor de Vinicius, Carlos Abrantes Cacau, es optimista con el futuro del brasileño en el Real Madrid

Si hubo una buena noticia para el la pasada temporada es Vinicius Junior. La irrupción del joven futbolista brasileño fue la mejor de las noticias para un equipo blanco que tuvo uno de los años más mediocres de los últimos tiempos.

Además, si hay alguien que conoce a Vinicius es su gran descubridor, Carlos Abrantes Cacau, que además era el máximo responsable de la 'Escolinha de Flamengo', situada a pocos minutos de la casa del futbolista. Cacau concedió una entrevista al Diario AS y habló del potencial de su antiguo discípulo.

"Su padre me decía que lo tenía que ver y menos mal que lo vi. Pese a compartir el nombre de Flamengo, la escuela no pertenece al club. Aquí se paga por jugar al fútbol. Él era distinto, no tenía dinero y su calidad me pedía que hiciese una excepción. Su familia era muy humilde y yo entendí que esto era una señal", afirma sobre las condiciones cuando solo era un niño Vinicius, que es uno de los mayores talentos de su generación.

"La primera vez que tocó el balón sentí una sensación especial. El regate es el mismo que vemos ahora, pero en un chico de seis años. Sabíamos que no podía jugar con gente de su edad y le subimos de categoría. Cuando escucho que no es goleador suele decir que siempre ha sido el artillero de todos sus equipos", analiza.

Otro de los temas que repasó Cacau acerca de Vinicius fue el día en el que el hoy atacante y una de las figuras del Real Madrid se despedía de todos ellos.

"Sabíamos que antes o después tenía que dar el salto a una cantera. Él ya tenía 10 años y estaba destinado a ser profesional. Flamengo siempre le quiso y fue duro al principio porque su casa está a 145 kilómetros de la ciudad deportiva. Cogía muchos autobuses hasta llegar, pero le daba igual porque tenía el fútbol grabado en su cabeza".

Además, siempre confió en la progresión de un talento que fue creciendo cada día. "A medida que iba superando las distintas categorías, su sueño se iba acercando. Yo solía decir que nadie le iba a parar y así ha sido"., afirmaba el descubridor, que solo tiene buenas palabras hacia Vinicius, uno de los mayores talentos brasileños.

Y, para terminar, habló de lo que puede suponer el Real Madrid para un joven jugador que la temporada pasada dio muestras de su gran calidad y de lo que puede ser su potencial.

"Estamos muy emocionados por poder verle con la camiseta del país. Es un hecho único que en su día soñamos. En el Madrid se ha adaptado bien y conseguirá muchos éxitos", concluyó.