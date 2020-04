El futuro incierto de Gago: "En cuatro meses veré para qué estoy"

El futbolista de Vélez cumplió 34 años y está en plena recuperación de su lesión. No se da por vencido y avisó en qué mes tomará la decisión.

La última lesión de Fernando Gago cayó como un verdadero balde de agua fría para todo el fútbol argentino en su conjunto. Los hinchas de muchos clubes se solidarizaron con el actual jugador de Vélez, quien horas después de cumplir 34 años dio una entrevista para contar cómo se encuentra.

En diálogo con Radio La Red, el exBoca describió su propio dolor: "Sentí un pinchazo, no fue un golpe ni nada. Sentí que se me había ido un poco la rodilla. Al quinto mes de recuperación de mi anterior lesión de rodilla yo había tenido una molestia pero decidí no operarme y seguir haciendo el tratamiento correspondiente para volver a jugar. Me costó un poquito, hice un trabajo especial en el club y en mi asa todos los días, pero contra no aguanté más y tenía que operarme sí o sí", sostuvo.

"Van dos meses recién de recuperación y calculo que a los cuatro veré cómo estoy, para qué estoy, si tengo ganas de jugar, si no tengo molestias y si la reodilla responde bien. Ahí voy a hacer un análisis de lo que puedo llegar a hacer. Entre julio y agosto definiré si sigo jugando al fútbol", confesó el mediocampista, uno de los más lujosos de la última década en .

Por último destacó la importancia de su esposa y sus hijos en todo este proceso. "Hoy me siento bien, soy cocinero, padre y profesor en casa. Traté de refugiarme en mi familia y estar mucho en casa para empezar la recuperación, que es larga, pesada, con rutinas de mucho tiempo. Eso te lleva a un desgaste lógico pero en un momento empiezan a volver las ganas de entrenar bien, de jugar un partido y de estar en un grupo de jugadores", finalizó.