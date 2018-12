El futuro del Pity Martínez: contrato con River, cláusula y rumores de mercado

El 10 del Millonario se irá en la próxima ventana de transferencias. Su destino podría ser el Atlanta United de la MLS.

Gonzalo Martínez es el jugador del momento en River. El 10 se convirtió en todo un símbolo para los hinchas del Millonario, quienes, aunque le dedican hasta canciones, ya tenían claro que sería muy difícil que el futbolista mendocino permaneciera en el club de Núñez a partir de 2019. De hecho, tras la victoria sobre Boca en el Santiago Bernabéu, él mismo confesó que se irá después del Mundial de Clubes.

"Mi cabeza está puesta acá, siempre y firme. Nadie me ha comentado nada. Mi representante no me comunicó nada de ninguna oferta. Escuché muchas cosas que no son ciertas y la gente se confunde. Hasta que algún dirigente no me venga a hablar, no pienso en otra cosa. Lo último que quiere un jugador es que lo anden ofreciendo. No soy un juguete. Quiero ganarme un lugar, si es afuera, ganármelo yo y que me vengan a buscar", aseguraba el propio Pity a principios de agosto, cuando su nombre sonaba fuerte en distintos clubes europeos.

Sin embargo, apenas un par de meses después, y mucho más luego de haber debutado en la Selección argentina, su situación cambió. Tanto, que Martínez reconoció, entre lágrimas, que dejará River en la próxima ventana de mercado. Selección del editor Luka Modric: De refugiado de guerra a mejor jugador del mundo

Goal 50: Los 50 mejores jugadores en el mundo de 2018

Colombia en la Copa América 2019: figura, plantel, formación y cuerpo técnico

Davinson - Mina: Una dupla defensiva para tres Mundiales más

Repasamos las aristas que podría tener su salida de River.

CLÁUSULA, CONTRATO Y VALOR DE MERCADO

El Pity Martínez, que llegó a River procedente de Huracán en enero de 2015, a cambio de casi 4 millones por el 75% de su pase, tiene contrato hasta el 30 junio de 2020. Si bien ningún riverplatense quiere que se vaya, para dejarlo marchar en Núñez exigirán el pago de una cláusula de rescisión que asciende a 15 millones de euros.

El artículo sigue a continuación

¿QUÉ EQUIPOS PODRÍAN COMPRARLO?

En los últimos libros de pases, el Pity estuvo cerca de dar el salto a Europa, donde clubes como Sporting de Lisboa, Fiorentina y Lazio, entre otros, mostraron interés en llevárselo. Pero su elevado precio y el hecho de que sea extracomunitario frenaron cualquier tipo de negociación.

No obstante, de cara al próximo mercado, apareció un nuevo posible destino para el cual no necesita contar con pasaporte europeo: la MLS de los Estados Unidos. Atlanta United tiene decidido abonar los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión del futbolista de 25 años, con el fin de reemplazar al paraguayo Miguel Almirón.