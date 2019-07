El futuro de Pipita Higuaín: entre ser el "nuevo Batistuta" a seguir con Cristiano

Juventus y Roma tienen todo acordado para la transferencia del delantero argentino, pero el punta está cómo en Turín y ahora deben convencerlo.

Llegó el momento de elegir para Gonzalo Higuaín, aunque los clubes ya hayan elegido por él. Y es que, según "Il Corriere dello Sport", y ya tienen todo acordado para que el Pipita se traslade a la capital de , pero parece que el delantero no tiene intención de emigrar.

Ni siquiera pudieron convencerlo -por ahora- la llamada de Fonseca y las palabras de Petrachi, director deportivo del conjunto romano, que dijo que ve en Higuaín a un "nuevo Batistuta". No hay caso. El Pipita quiere convencer a Sarri para que lo tenga en cuenta y poder jugar con Cristiano Ronaldo.

Tanto es así que su hermano Nicolas, según lo informado por 'Tuttosport', estaría ayudando a Gonzalo a terminar el traslado de Londres a Turín, donde el argentino tiene toda la intención de quedarse aunque, por el momento, no sea parte de los planes de la Juventus. De eso no hay dudas: el conjunto de Turín hasta está dispuesto a pagarle una indemnización por despido que va de dos a tres millones de euros. Si aún así el punta no acepta, desde la Vecchia Signora tienen un plan B: extender su contrato, que actualmente expira en 2021, para distribuir su salario y permitir que la Roma se lo lleve a préstamo (9 millones de euros) con una obligación de compra de 27 millones.

En resumen, la idea de Juventus con el Pipita no cambió -ya le comunicaron que no contarán con él- y parece que no cambiará ni siquiera después de la gira en Asia, en la que Higuaín sigue participando regularmente. ¿Qué pasará con el argentino?