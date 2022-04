El futuro de Mayoral pasa por el Bernabéu

Jorge C. Picón - A falta de ocho jornadas (24 puntos) el Real Madrid tiene en el bolsillo levantar un nuevo título de Liga. Está a 12 puntos de Barcelona (los blaugranas tienen dos partidos menos) y a nueve del Sevilla (que tiene uno más). Con este panorama, cada victoria es un trozo más de título. El partido contra el Getafe, en casa tras tres semanas sin visitar el Bernabéu, debe ser la siguiente víctima. El problema: hay dos ex madridistas que quieren impedirlo: Quique Sánchez Flores y Borja Mayoral.

El primero, desde el banquillo, ha cambiado la dinámica de un Getafe que no era capaz de encontrar el camino durante los primeros meses de competición. Le ha dado consistencia y efectividad al juego implantando un estilo que le ha dado grandes réditos a lo largo de su carrera. Además, el buen mercado invernal de la dirección deportiva a supuesto un plus futbolístico y anímico. Si bien el descenso no está salvado, son seis puntos de distancia que parecen oro a estas alturas. Uno de los fichajes realizados fue, precisamente, Mayoral, que ya es goleador y estrella de este equipo.

El futbolista, criado en Parla y canterano del Real Madrid, suma cuatro goles en los diez partidos que ha disputado de azulón, además de una asistencia. Todo ello en 485 minutos, es decir, participa en un tanto cada 97 minutos. Datos realmente buenos si tenemos en cuenta que llegó hace apenas tres meses y que milita en el cuarto equipo que menos goles marca en LaLiga. Viene, precisamente, de marcar contra el Mallorca en la victoria por 1-0 de la semana pasada.

Mayoral vuelve al Bernabéu casi dos años después de su marcha del Madrid. La última vez que jugó en el coliseo blanco fue el 30 de septiembre de 2020. Por entonces, volvía de una cesión en el Levante y la idea de Zidane era contar con él como suplente de Benzema. Sin embargo, la imposibilidad de dar salida a Jovic y Mariano prácticamente obligó al delantero a marcharse. Se fue a la Roma con un contrato de préstamo de dos años y una opción de compra de 20 millones para los italianos con la que todavía cuentan. Su primer año allí fue excelso, pero con la llegada de Mourinho se rebajaron notablemente sus minutos y, el pasado invierno, se decidió buscar una nueva salida. De esta forma, Mayoral está cedido en el Getafe, pertenece al Real Madrid, pero será la Roma quien tendrá la primera palabra sobre su futuro.

Nada está dicho de cara a la temporada que viene. La Roma no ha confirmado si ejercerá o no la opción de compra, por lo que Mayoral podría volver al Madrid. Si es así, el club deberá decidir. Si se cierran las esperadas pero difíciles salidas de Jovic y Mariano, no es descabellado pensar que pueda tener un hueco. Le queda un año de contrato (2023) por lo que, si acaba quedándose, debería hacerlo firmando una renovación. El futbolista sigue soñando con triunfar en el Madrid, tal y como ha reconocido en una entrevista para "AS": "No se me ha pasado el tren del Madrid", afirmaba. Este sábado, con un buen partido, espera poder cogerlo.