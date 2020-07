El futuro de Gallardo: contrato en River y los rumores de equipos que lo quieren

Aunque tiene 18 meses más de vínculo con el Millonario, existe una cada vez más extensa lista de clu es que sueñan con tenerlo en el banco.

Marcelo Gallardo ya superó los seis años como entrenador de River, desde que se anunció su arribo para suceder a Ramón Díaz. Pasaron títulos internacionales, la histórica final con Boca, tres consagraciones en la Copa , la deuda con la Superliga y gloria que, de acuerdo al contrato firmado en 2017, lo liga al club hasta el 31 de diciembre de 2021.

Todo lo obtenido lo llevó a ser uno de los mejores técnicos de América y del mundo, por lo cual su nombre se transformó casi en una fija cada vez que un equipo importante de Europa tiene el puesto vacante y busca un DT con tantos pergaminos como hambre de ir por más. Pero su futuro, como el del Millonario una vez que se vaya, es una incógnita total.

Goal repasa la nómina de los equipos que pensaron en sus servicios y que se encontraron con una negativa.

Más equipos

BARCELONA

No pasó de un simple rumor, de una versión periodística sin demasiado sustento más allá de un supuesto gesto de Lionel Messi, que lo puso entre sus elegidos como uno de los mejores técnicos del mundo en la votación de The Best, como así también de la opinión de exjugadores del club Blaugrana. Fue en noviembre de 2019, cuando Ernesto Valverde renunció a su cargo, que se emparentaron los nombres del Muñeco y el equipo catalán, que finalmente optó por Quique Setién sobre una lista que jamás tuvo anotado al argentino.

MONACO

Gallardo dejó una huella imborrable en el equipo del Principado, donde jugó cuatro años y cosechó tres títulos, además del cariño y el recuerdo permanente de los hinchas. Por esa razón, estaba entre los preferidos para suceder a Leonardo Jardim a finales del año pasado, pero finalmente el club de la eligió al español Roberto Moreno. Sus últimas campañas lo encontraron peleando el descenso, algo a lo que el Muñeco no está acostumbrado.

SELECCIÓN ARGENTINA

A excepción de los hinchas de Boca y no todos ellos, el futbolero argentino quiere a Napoleón en el banco de la Selección. Con pasado como jugador mundialista y sus indiscutibles logros en Núñez, comparte el primer lugar de las encuestas con el Cholo Simeone y se potenció durante los años de "acefalía", tras la salida de Martino y los flojos pasos de Bauza y Sampaoli. Si bien la Albiceleste logró cierta normalidad con Lionel Scaloni, saben que tarde o temprano los caminos deben unirse.

El interés del multicampeón parisino, a diferencia de los anteriores, es concreto e impulsado por quienes conducen el equipo: hace algunas semanas, Luis Ferrer fue quien confirmó que el Muñe "seguramente esté en una lista" cuando deban buscar el reemplazo para Thomas Tuchel, además de advertir que "si en un futuro está libre, yo soy el primero que estaría atento". Gallardo jugó en el año 2007, después de su primer regreso a River y la pelea con Pasarella.

VALENCIA

El artículo sigue a continuación

El equipo Che se anotó hace algunos días, tras la destitución de Albert Celades luego de un flojo regreso tras la suspensión por el coronavirus. Sin embargo, lejos está de las aspiraciones del DT llegar a un equipo con la actualidad del español que deambula por mitad de tabla y que de la mano del singapurense Peter Lim no tiene ningún proyecto definido.

BENFICA

Casi en paralelo con la versión de , también trascendió un supuesto interés de parte de , cuyo DT Bruno Lage fue despedido esta semana. Sin embargo, la respuesta sería idéntica ya que no entra en los planes que el salto a Europa sea en .