El futbolista argentino al que Ibrahimovic se negó ¡dos veces! a cambiarle la camiseta

Durante el paso del sueco por la MLS, muchos quisieron quedarse con un souvenir de su parte. Pero no todos lo consiguieron.

Durante los dos años que estuvo en Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic sin dudas fue la principal atracción de toda la . Para los hinchas, pero también para el resto de los futbolistas de la liga, que no perdieron ocasión para conseguir algún souvenir del sueco al finalizar algún partido. Muchos tuvieron su premio y otros, no. Como es el caso del argentino Tomás Martínez, a quien el delantero se negó a cambiarle la camiseta no una, sino dos veces.

El mediocampista surgido de las inferiores de River, que desde 2017 juega en , contó: "Me sacó cagando. Se la pedí dos veces y en ambos partidos le habíamos ganado, me debe tener un poquito de bronca, ja".

En diálogo con TyC Sports, Martínez explicó: "En 2018, ellos tenían que ganarnos para clasificar a los playoffs y se quedaron afuera porque le ganamos 3-2 después de que estuvieran 2-0 arriba. Y el año pasado les volvimos a ganar, sobre el final de la Liga. Se la volví a pedir y no me la dio".

De quien sí consiguió un recuerdo, en cambio, fue de Andrea Pirlo, otra figura mundial que fue a gastar sus últimos cartuchos al fútbol estadounidense: "Era uno de sus últimos partidos. Cuando terminó, vi que cuatro cinco lo habían ido a buscar. Y como él me marcaba, le dije: '¿Me cambiás la camiseta? Change..'. Y él en español me dijo que me la daba en el vestuario, pero le pedí que me la diera ahí. Si llegaba al vestuario me la comían otros, seguro".