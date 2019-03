El fútbol femenino sigue tumbando la puerta: ¡39.027 personas en el Juventus Stadium!

🇬🇧 We have kick-off at Allianz Stadium! Let the Première begin! ⚽️



🇮🇹 Fischio d'inizio all'Allianz Stadium. Comincia la Première! ⚽️ #JuveFiorentina #JuventusWomen #ForzaJuve pic.twitter.com/IawY99uTnn