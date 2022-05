El fútbol español aún tiene mucho que decir en la Champions League 2021/2022

JAVIER DE PAZ.- Los encuentros de vuelta de las semfiinales de la Liga de Campeones ya están aquí, y en ellos los dos equipos españoles que quedan vivos en la competición tendrán que levantar resultados en contra para estar presentes en la gran final. A estas alturas de la película si algo ha quedado claro es que el fútbol español sale reforzado, cuando no eran muchos los que confiaban en sus aspiraciones de codearse entre los grandes de Europa durante esta campaña.

El poderío económico de los equipos de la Premier League, que, eso sí, tiene a los otros dos representantes de estas semis, añadido al adiós de LaLiga de los jugadores más determinantes de los últimos quince años (Messi y Cristiano), hacián pensar que la presencia de españoles en rondas finales tendría que ser a base de una combinación de eficacia de cara a puerta, épica y, por qué no decirlo, una pizca de suerte. Y sin duda así ha sido. Sea como fuere, tanto Villarreal como Real Madrid pelean por estar en el gran duelo por el título de la máxima competición europea.

El Villarreal irá a por el reto más difícil

El 'submarino amarillo' ha vuelto a plantarse en la primera plana del panorama europeo de la mano de Unai Emery y, tras haber conseguido el primer título de su historia con la Europa League de la 20/21, se han logrado colar entre los cuatro mejores de la Liga de Campeones, casi nada. El Villarreal, además, ha hecho sucumbir a dos gigantes para ello: Juventus en los octavos de final y Bayern de Múnich en los cuartos de final, con italianos y alemanes como claros favoritos cuando se sortearon los cruces.

Todo aficionado del Villarreal sólo puede sentir orgullo tras repetir la hazaña de 2006, en la que se quedaron a sólo un maldito penalti lanzado por el gran Riquelme de jugar la finalísima, y llegados a este punto, por qué no dar la campanada de remontar el 2-0 con el que regresaron de Anfield ante el Liverpool. Si bien los 'reds' de Klopp son uno de los claros candidatos a la 'orejona', este equipo ya ha demostrado ser capaz de todo en esta Champions.

El artículo sigue a continuación

Getty/GOAL

El Real Madrid más inmortal que se recuerda

Si algo ha tenido el conjunto madridista a lo largo de su historia es ese áurea de sacar lo mejor en las grandes citas, por mucho que esté contra las cuerdas o parezca que ha hincado la rodilla definitivamente, pero lo de esta Champions parece romper todos los récords. Los de Ancelotti levantaron en 5 minutos de locura la eliminatoria de octavos de final ante un PSG que estaba siendo muy superior pero que se vino abajo en cuanto vio que el Madrid creía en remontar. Y así fue, guiado por un Benzema estelar y un Modric que, inexplicablemente, está rozando de nuevo su mejor nivel con 36 años.

La película fue parecida ante el Chelsea, vigente campeón, ante el que parecían haber resuelto en la ida pero que llegó a ponerse por delante en los cuartos en el Bernabéu hasta que que el equipo volvió a ponerse las pilas, mandando la eliminatoria a la prórroga para volver a completar la proeza de pasar a las semis. Allí esperaba el Machester City, de nuevo por encima de los blancos pero incapaz de dejarlo atrás pese a hacerle cuatro goles en la ida, e impotente al ver cómo su partidazo se quedaba en un 4-3 con el que los blancos tienen mucho que decir.

Getty

Pasen o no a la gran final, si algo han demostrado los equipos españoles es que, vayan como vayan las cosas, no puedes fiarte hasta que el árbitro toque el silbato. El Villarreal tratará de darle la vuelta a las semifinales ante el Livepool en el Esatdio de La Cerámica y el Real Madrid buscará escribir un nuevo capítulo de su historia frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu. Por debajo y sin ser favoritos, sí, pero aún no hay que dar por muerto al fútbol español en Europa.