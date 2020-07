El fútbol en tiempos de pandemia que no le gusta a Gustavo Costas

Desde el costado de la cancha, el entrenador de Guaraní sufre por la ausencia de público en los estadios.

No hay opciones. Con el Covid – 19 acechando, al fútbol no le queda más que adaptarse a estos tiempos de pandemia.

El torneo paraguayo regresó con medidas sanitarias y con gradas vacías, algo que se pudo ver también en otras ligas, como las de , o .

Ante este panorama, los protagonistas se encuentran en un proceso de acostumbramiento. En el caso de Gustavo Costas, entrenador de Guaraní, la aceptación de la realidad llega a regañadientes.

Más equipos

"Es muy frío jugar sin público y vamos a tener que acostumbrarnos por un tiempo”, dijo Costas a la AM970 de Asunción, este sábado, al analizar el encuentro que su equipo sostuvo el pasado jueves contra Guaireña FC (1 – 1).

“Parecía un velorio, más que un partido de fútbol", sentenció el adiestrador aurinegro.

Luego del primer partido oficial tras declararse la cuarentena, Costas se mostró satisfecho por el rendimiento de sus dirigidos.

"El equipo estuvo bien. Mi mayor temor fue la parte física y las lesiones, pero por suerte salió todo bien", dijo.

El artículo sigue a continuación

Otra cuestión analizada en la charla con los periodistas fue la tecnología en el fútbol, especialmente porque el Aborigen pudo haber tenido un penal en contra, pero tras la revisión no se sancionó nada.

"A mi no me gusta el VAR, se pierde un poco la esencia. Más allá de que me pueda beneficiar, no me gusta", indicó el DT.

El equipo de Gustavo Costas vuelve a jugar el próximo lunes, contra General Díaz.