¿El fútbol argentino se muda a Jujuy?

El ministro de Turismo y Deporte contó que recibió el llamado del gobernador jujeño para saber "si veía factible" esa chance. ¿Qué respondió Lammens?

Al igual que en la mayor parte del planeta, la pandemia de coronavirus le puso un freno total al fútbol argentino. Y aunque todavía no hay ni una hipotética fecha de cuándo se podría reanudar la actividad, en las últimas horas sonó fuerte una posibilidad que, aunque a muchos les haya parecido una locura, nadie se animó a darla por descartada.

Mientras el gobierno definió la creación de un comité que se encargará de armar los protocolos sanitarios que permitan retomar los entrenamientos a los deportistas de todas las disciplinas, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte de la Nación, reconoció hace unos días que "no es ninguna locura" pensar en que toda la actividad del fútbol argentino se mude a alguna provincia sin circulación de coronavirus. "Habría que testear a todos los que vayan y mantenerlos aislados dentro de un hotel", había explicado.

En esa línea, el expresidente de ahora reveló que recibió el llamado del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para ofrecerle su provincia como sede única para que vuelva a rodar la pelota. "Me llamó para considerar si yo lo veía factible", señaló, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Más equipos

"Es una decisión que tienen que tomar cada una de las federaciones", explicó Lammens, y aclaró: "Me consultaron si era una locura y dije que una locura no es porque se está haciendo en otras partes del mundo y en otros deportes, como por ejemplo en el básquet en , que está haciendo algo similar, eligiendo una sede y en esa sede va a terminar los dos equipos".

En este sentido, el ministro fue tajante respecto a quién decidirá los destinos del fútbol. "No es una decisión que tenga que tomar el gobierno nacional. Después de ese comentario mío titularon “el gobierno evalúa"; el gobierno no evalúa ni deja de evaluar o descarta ni deja de descartar porque no es una potestad del gobierno nacional, es una decisión que tiene que tomar cada federación y eventualmente cada federación consultará a las autoridades sanitarias si eso es posible", advirtió.

Según información oficial del Ministerio de Salud, Jujuy es una de las cinco provincias que no registraron nuevos casos positivos de Covid-19 en los últimos 60 días, junto a La Pampa, San Luis, Santa Cruz y Chubut. Ante este panorama, el gobernador Morales anunció la reapertura de varias actividades comerciales e incluso, a partir del lunes, volverán a abrir los gimnasios con un estricto protocolo de seguridad e higiene.