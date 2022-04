El fixture del Mundial Qatar 2022

Qatar 2022 ya tiene definidos gran parte de sus participantes, así como los grupos que fueron sorteados el viernes 1 de abril, para tener más claro cómo se va a desarrollar el torneo y cuáles serán sus partidos.

Resta ahora conocer la programación definitiva de los encuentros, con sus respectivos horarios y estadios sedes, para que los aficionados puedan vivir a plenitud el campeonato mundial.

Claro que con el sorteo, desde ya se pueden palpitar grandes enfrentamientos de la primera fase, como España vs. Alemania, Portugal vs. Uruguay y Brasil vs. Camerún, entre otros.

Fixture completo próximo a confirmarse.