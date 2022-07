El fichaje de Marcao por el Sevilla entra en su momento decisivo

El jugador brasileño está en Turquía con su representante y espera que a lo largo de lo que resta de semana se pueda cerrar su marcha al Sevilla.

El Sevilla sigue trabajando en cerrar el fichaje de Marcao Teixeira. El central brasileño es el elegido por la dirección deportiva para sustituir a Diego Carlos, que este jueves se despedirá de la afición en un acto en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Su compatriota está llamado a ser la primera contratación sevillista para la temporada 2022-2023.

El central brasileño llegó el pasado lunes a Estambul para incorporarse a la pretemporada del Galatasaray pero no con la idea de quedarse. De hecho, el jugador se desplazó hasta Turquía junto con su agente, que trabaja con todas las partes para cerrar la operación.

Según indican fuentes de la negociación a GOAL, el fichaje debería cerrarse antes de que termine esta semana y Marcao podría estar a tiempo de incorporarse directamente a la concentración de pretemporada del Sevilla en Corea del Sur, que se extenderá hasta el 17 de julio cuando regrese a España tras medirse al Tottenham en un amistoso. Allí tendría una primera toma de contacto con sus compañeros y empezaría a trabajar a las órdenes de Julen Lopetegui si su pase llega a buen puerto.

Las negociaciones se han prolongado durante los últimos días partiendo de los 12 millones de euros a los que estaba dispuesto a llegar el Sevilla, mientras que el Galasaray, duro negociador, solicitaba 15. El acuerdo debería llegar en un punto intermedio para que el club de Nervión se acerque a esos 15 "kilos" entre fijos y variables.

Los turcos han recibido más ofertas por Marcao como por ejemplo del Zenit y eso les ha dado fuerza en la negociación a pesar de que el jugador siempre ha dejado claro que su predilección era recalar en el Sevilla. El club de Nervión, según ha explicado Monchi, no sólo maneja esta alternativa para reforzar su defensa pero no ha ocultado que el brasileño "ha pasado todos los filtros" para ser el sustituto de Diego Carlos.

Compás de espera para el resto de fichajes

Por su parte, una vez que se cierre el fichaje de Marcao, el Sevilla volverá a marcarse la máxima de dejar salir antes de que hayan nuevas altas. Respecto a la plantilla que terminó la pasada temporada, sólo Diego Carlos ha dejado el equipo y es por eso que sí se ha activado la operación para fichar a su recambio. Aún así también se ha hecho caja con dos cedidos que se han marchado definitivamente como Alejandro Pozo al Almería y Luuk De Jong al PSV.

Getty Images

Precisamente hacer caja es lo que espera el Sevilla con la venta de Koundé. El Chelsea no ha terminado de realizar una oferta por el francés y, según medios británicos, sí ha tocado otras puertas como la de Nathan Aké del Manchester City y De Ligt de la Juventus, aunque este último podría acabar en el Bayern de Múnich y eso podría activar definitivamente la marcha de Koundé a Stamford Bridge. Por su parte, Monchi aseguró que el Barça, a pesar de lo publicado en medios catalanes, tampoco ha formulado ninguna oferta por el francés.

Hay que tener en cuenta que, a la espera de más salidas, el Sevilla tiene hasta 25 jugadores en la plantilla tras la vuelta de Idrissi, Óscar Rodríguez y Rony Lopes de sus respectivas cesiones y se les busca nuevos destinos. En este sentido, el canterano del Real Madrid es el que está más cerca de salir, ya que Ángel Torres aseguró a "ABC de Sevilla" que ya tiene un acuerdo para que vuelva a ir cedido al Getafe a falta de que el jugador dé el visto bueno a su marcha.

En su última comparecencia pública, el director deportivo quiso poner en valor a los miembros de su actual equipo: "No va a haber multitud de cambios. La plantilla es bastante homogénea, mejorable pero que necesitará retoques donde se produzcan salidas, como por ejemplo la del central. Y luego no será un verano de 12-15 movimientos, tenemos que ser consecuentes con lo que hemos hecho en el pasado, esperando también que jugadores que no estuvieron bien den el 100%".