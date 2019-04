El fantasma del descenso ya es una realidad en Chivas otra vez

Chivas es uno de los involucrados en la pelea por la permanencia en Primera División.

de Guadalajara vuelve a aquejar problemas para mantener la categoría. El equipo ahora dirigido por Tomás Boy tendrá una temporada de agonía, pues empatado con el y por debajo del y , tienen la encomienda de conservar su lugar en la Primera División.

Diferentes factores, tanto deportivos como administrativos llevaron al Rebaño a la situación que afrontan, tal como sucedió en 2015 que lograron 'salvarse' de la mano del entonces entrenador José Manuel de la Torre.

En la última quema del descenso en la que se vieron involucrados, Chivas se encontraba 'codo a codo' con , Jaguares, y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, aunque fueron los últimos quienes fueron condenados a continuar su desarrollo deportivo en la División de Plata.

En dicho año futbolístico, los Rojiblancos no contaban con la ausencia de Jorge Vergara que ahora radica en la Ciudad de Nueva York para atender problemas de salud, tampoco con una 'sacudida' en su plantilla ni con decisiones que han terminado por mermarlos anímicamente. Ahora la situación es complétamente distinta.

Los dirigidos por el Jefe Boy no tienen margen de error. La obligación por sumar de a tres en las próximas jornadas está mucho más presente que nunca. A estas alturas del partido la directiva no tiene presente la palabra descenso, por lo que se jugarán todas sus cartas para una nueva 'salvación'. "Quedan tres partidos e insisto este equipo no va a descender. Se los digo no va a descender", aclaró Mariano Varela.