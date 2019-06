El factor Alexis Sánchez en la Selección

La condición médica de Alexis Sánchez era la gran preocupación en la Selección chilena en la víspera del cruce frente a por el cierre del Grupo C en la . El Niño Maravilla sufría una inflamación en el tobillo, dolencia con la que quedó tras el complicado triunfo por 2-1 frente a .

"Lo de Alexis es lo más delicado y hay que esperar a lo que determine el médico", manifestaba Reinaldo Rueda tras lograr la clasificación a cuartos de final. Sin embargo, estas molestias -al parecer- quedaron atrás. Y es que en el duelo frente a los charrúas, en el Estadio Maracaná, el Niño Maravilla no solo arrancó como titular, también fue una de las figuras del representativo nacional en el primer tiempo.

A los 6 minutos, el atacante de enganchó y sacó un remate, que se fue por sobre el arco de Fernando Muslera. Minutos más tarde, el nacido en Tocopilla habilitó a Eduardo Vargas, quien estuvo cerca de romper las redes charrúas. Luego, hizo la diagonal e intentó juntarse con Turboman y Charles Aránguiz, pero los uruguayos se juntaron para despejar.

Es por este motivo que fue destacado por la galería virtual de las redes sociales. De hecho, un fanático escribió: "Ha hecho en 30 segundos más que en toda la temporada del United". Mientras que otros usuarios le dedicaron loas en torno a su despliegue.

Alexis Sanchez doing more for in the space of 30 seconds than he did in the entirety of last season for Manchester United #CopaAmerica pic.twitter.com/pqWfLwCmUO