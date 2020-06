El Espanyol, primer club de LaLiga en crear un protocolo para la vuelta de los aficionados

El conjunto barcelonés ha emitido un comunicado anunciando que cuentan con un protocolo para la vuelta de un tercio del público

El RCD se ha convertido en el primer club de fútbol en la Liga Santander en anunciar la existencia de un protocolo para la vuelta de los aficionados a los estadios. El cuadro perico ha redactado un comunicado oficial, en el que explica que solo podrá entrar un tercio de la afición al RCDE Stadium.

"El RCD Espanyol de ha presentado ante la Generalitat de Catalunya, la Delegación del Gobierno en Catalunya, el Consejo Superior de Deportes y , el protocolo para permitir la vuelta de público a los estadios", comenzaba el comunicado del cuadro blanquiazul.

Solo un tercio de los aficionados entrará en el RCDE Stadium, según el protocolo

En el anuncio realizado desde el Espanyol, se ha autorizado que, en el caso de que se pueda sacar adelante, solo se permitirá la entrada de un tercio de los aficionados, dando un paso gigante en la vuelta de aficionados a los campos.

Más equipos

"Con el protocolo presentado, que establece un aforo de 1/3 de la capacidad del RCDE Stadium, el club entiende que queda absolutamente garantizada la seguridad y el cumplimiento de todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. El protocolo, en caso de ser aprobado, establece que el aforo correspondería a unos 13.0000 abonados que accederían al recinto a través del establecimiento de rotaciones. El club trabaja en otros escenarios que igualmente garantizan la seguridad sanitaria y que permitirían aumentar este nivel de asistencia. Este retorno de los aficionados a nuestro estadio se realizaría sin afectación a las compensaciones que hasta el momento ha ofrecido el club a sus socios y abonados", reza el texto de los blanquiazules.

Considera que sin público "no se respeta la integridad de la competición"

En este comunicado, el Espanyol ha querido recalcar la importancia de la presencia de los aficionados en los estadios, ya que considera que sin ellos "no se respeta la integridad de la competición".

COMUNICAT OFICIAL | El @RCDEspanyol presenta davant les autoritats un protocol per a l'assistència de públic als partits



COMUNICADO OFICIAL | El RCD Espanyol presenta ante las autoridades un protocolo para la asistencia de público a los partidos.#EspanyoldeBarcelona | #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 19, 2020

"El RCD Espanyol entiende qué con la ausencia de público en los estadios no se respeta la integridad de la competición, porque el fútbol no se entiende sin afición. La ausencia de público representa una clara desventaja competitiva porque su presencia es parte esencial del deporte. Con la normalización sanitaria en el país y a partir de la regularización de las fases sanitarias en todas las comunidades autónomas, el futbol no puede quedar marginado de este retorno controlado y seguro de toda la sociedad a su actividad habitual", explica.

El Espanyol se adelanta a La Liga en la creación de un protocolo

El anuncio espanyolista se produce apenas unas horas después de que Javier Tebas, presidente de La Liga, anunciase que el ente está trabajando en un protocolo para que los aficionados puedan volver con seguridad a los estadios, después de más de 3 meses sin pisar un campo por la crisis del coronavirus.

"Estamos trabajando en un protocolo para poder abrir los estadios. Nos preocupa mucho las entradas y salidas de los estadios, los descansos de los partidos. Trabajamos en un protocolo para abrir los estadios a los aficionados. Guardar la distancia social, con mascarilla. Zonas sectorizadas con puerta de entrada especial. Una página web donde el que vaya acudir tendrá que apuntarse para que le digan la hora y el minuto de entrada, el camino que tiene que recorrer dentro del estadio, para evitar aglomeraciones y lo mismo a la salida. Un protocolo que pueda servir para esta temporada o para la siguiente hasta que podamos tener el aforo completo, algo que creo que todavía tardaremos", expresaba el presidente de La Liga en 'La hora de Broti' de Radio Marca.