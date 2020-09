El 'escorpión' de Higuita cumple 25 años

El planeta fútbol celebra hoy el vigésimo quinto aniversario de una de la más extraordinarias jugadas que un portero haya hecho en toda la historia del fútbol, el 'escorpión' de René Higuita en el emblemático estadio de Wembley, en un duelo amistoso entre la local y la Selección .

La jugada fue toda una revolución en el balompié internacional, muchos porteros han intentado imitarla alrededor de todo el mundo, pero nadie lo ha logrado de la manera en la que lo hizo 'El Loco'.

