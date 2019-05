El 'enfado' de Kompany: "No llegué tan lejos en la vida para que me digan si debo chutar o no"

El central marcó uno de los goles más importantes de su carrera, pero sus compañeros y Guardiola no tenían fe en que el disparo fuese la mejor opción

SI el termina ganando esta Premier League, algo que lograrán siempre que igualen el resultado del en el fin de semana, tendrán que mirar a Vincent Kompany entre los jugadores decisivos para lograrlo. No porque su aportación durante el año haya sido estable, ya está en las últimas fases de su carrera y juega poco, pero sí por un golazo que le marcó al Leicester, dio tres puntos y el liderato de cara a la última jornada.

Él se quedó feliz con el gol, por supuesto, pero algo mosqueado con sus compañeros. “Yo escuchaba a algunos gritar ‘no tires, no tires’. Yo no llegué tan lejos en mi carrera para tener compañeros jóvenes diciéndome cuándo debo chutar o no. Llevo 15 años diciendo a mi gente que algún día marcaría un gol como este”, explicaba el capitán del equipo tras el encuentro.

En las imágenes del gol se ve el tremendo disparo, pero también a varios jugadores de su equipo gritándole para que no lo hiciera. Sterling, por ejemplo, puso un tuit en el que aceptaba que él no formaba parte de los que creían en el capitán. "Mi cara gritando ‘no Vinny, ¿por qué haces eso? ¿Qué tiro es ese, tío?’", ponía en el tuit. En un sentido similar se expresó Agüero tras el partido, el argentino, una de las grandes estrellas del equipo, le fue a felicitar tras el partido y a confesarle que él tampoco veía en ese tiro la manera de ganar esta Premier League.

La del Leicester fue la mejor noche de Kompany en mucho tiempo, probablemente el gol más importante de su carrera. "No se trata de la cantidad de goles que haces sino de cuándo los haces. Hoy se demostró la diferencia. Necesitábamos algo especial. Nadie esperaba que yo fuera a marcar, pero creí en mis posibilidades y tiré. Ya hice goles bonitos, pero no tan importantes", explicó el central, una figura respetadísima en el club.

My face screaming "NOOOO VINNY WHY U DO THIS" so hard 😂😂😂 what a hit boi !!! Captain Incredible 💙 @VincentKompany pic.twitter.com/Ba6WKyPdg3 — Raheem Sterling (@sterling7) 6 de mayo de 2019

Pep Guardiola se mostró especialmente contento tras el partido por el desempeño del capitán. "Es un ser humano increíble y me ayuda mucho. He hablado con él y con su agente, al final de año hablaremos más. Siempre me entristece no poder contar más con él, pero este club es especial por gente como Vincent. Nos tomaremos una cerveza y decidiremos juntos qué es lo mejor", contaba el técnico. El técnico, por cierto, que también confesó que en el momento decisivo del gol pensó "no tires, pasa". Todos menos Kompany se equivocaban

Al City solo le queda un partido, en , y es claro favorito para ganar esta liga.