El emotivo mensaje de despedida de Nández que ilusiona al mundo Boca

El uruguayo, que juega sus últimos partidos en el Xeneize antes de emigrar a Cagliari, dejó las puertas abiertas. "Es un hasta pronto", prometió.

Nahitan Nández se despide poco a poco de Boca antes de viajar a para sumarse al , equipo que pagó 20 millones de dólares por su pase y al que se sumará en agosto, luego de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores.

Justamente después de la ida ante Athlético Paranaense el volante confirmó su partida y dejó un mensaje de despedida que ilusiona a todos los xeneizes. "Quiero disfrutar hasta el último minuto acá", comenzó diciendo el uruguayo que se emocionó ante su inminente partida: "Es muy difícil describir en palabras el cariño que me dio la gente y me da día a día. No voy a decir que no me cuesta irme porque he pasado muy lindos momentos acá, pero creo que es un 'hasta pronto' y si Dios quiere volver en algún momento".