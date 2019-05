El Eintracht Frankfurt niega el acuerdo para el traspaso de Jovic al Real Madrid

Desde España se daba el fichaje ya por cerrado, pero el director deportivo Fredi Bobic rectifica: "No hubo ningún contacto"

El Eintracht de Frankfurt ha salido al paso de las informaciones surgidas en acerca de que el acuerdo para el traspaso de Luka Jovic al Real Madrid estaba ya cerrado por 60 millones de euros. Y las ha negado categóricamente. Ha sido por boca de su director deportivo, Fredi Bobic, en ESPN: "No ha habido contacto con el . Por una vez, no tengo que usar una mentirijilla, porque ellos realmente no nos han contactado aún. Les conocemos muy bien".

De esta manera, parece que el futuro de Jovic sigue aún en el aire. Eso sí, el delantero serbio sigue igualmente cerca del Real Madrid. Y es que el club blanco tiene al delantero del Eintracht en lo más alto de su agenda, mientras que tanto el jugador como el club alemán parecen dispuestos a acometer el traspaso. Sin embargo, siguiendo las declaraciones de Fredi Bobic, no es una operación que tenga ya echado el candado, sino que todavía faltan por escribirse algunos capítulos.

En rueda de prensa hace una semana, Zinedine Zidane reconoció públicamente que la idea era reforzar su línea de delanteros de cara a la temporada que viene. Y la irrupción de Jovic en la esta temporada (26 goles en 44 partidos entre todas las competiciones) ha sido balsámica para el club blanco, que no terminaba de encontrar el refuerzo ideal para la vanguardia. Y el serbio cumple con los condicionantes que requiere el club blanco de: juventud, proyección, talento y un precio relativamente asequible, gracias también a las buenas relaciones entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt.

Esta negativa es sólo un punto y aparte dentro de una operación que todavía tiene muchos versos por ser escritos. Cabe recordar que el serbio ha revalorizado su precio de manera exponencial en esta misma temporada: el Eintracht ha pagado apenas 7 millones de euros al Benfica -lo estipulado en su contrato de cesión-, mientras que, según apuntan diversas fuentes, el precio de venta final de Jovic podría estar en torno a los 60 'kilos'.