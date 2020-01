El Eibar destroza las aspiraciones del Atlético de Madrid

Burgos y Expósito marcan en la victoria de los armeros sobre el cuadro de Simeone, que queda deja escapar al Real Madrid en lo más alto de LaLiga.

Dos saques de esquina han sacado este sábado al de la lucha por el título de : al le alcanzó con un córner en cada tiempo para vencer 2-0 al cuadro rojiblanco. El primer tropiezo liguero del año para el Atleti llegó en Ipurua, donde Esteban Burgos y Edu Expósito firmaron los goles del conjunto local.

El equipo de Mendilibar fue superior al de Simeone durante los 45 minutos iniciales. Sobre los 10', se adelantó con un gol tras un saque de esquina que culminó el argentino Burgos y al que el VAR le dio validez (el tanto fue originalmente anulado por inexistente fuera de juego). Los armeros montaron una presión alta al Atleti que el cuadro colchonero no supo contrarrestar: los rojiblancos, que venían de perder por penaltis la Supercopa de ante el , no fueron capaces de dar cuatro o cinco pases seguidos y apostaron por balones largos o alguna internada de Vitolo. Thomas y Herrera no sabían digerir ese ahogo del Eibar y los laterales no se proyectaban, así que Morata no olía el balón. Las situaciones de los madrileños en la primera parte pasaron por un tiro de media distancia de Joao Félix -sacó Dmitrovic- y por un remate de Correa a centro de Vitolo -el argentino acabó la jugada más clara del Atleti usando la boca en vez de la frente.

Los capitalinos, que habían perdido por última vez el 1 de diciembre del año pasado (0-1 contra el , por LaLiga), se iban al descanso con una sola certeza: o algo cambiaba, o la cuarta victoria seguida en Liga no llegaría (arrastraban triunfos sobre , y ). Y aquello suponía dejar escapar al Real Madrid, que había ganado al en el Bernabéu un par de horas antes, tomando distancia de ocho puntos en lo más alto de la clasificación.

LA REACCIÓN DEL ATLÉTICO Y LOS CAMBIOS DE SIMEONE

Cambió el trámite del juego en la segunda parte, con un obligado Atlético llegando más y mejor. Todo lo bueno que había hecho el Eibar en el primer tiempo lo hacía ahora el cuadro madrileño, que rozó el empate con un tiro de Correa y que crecía con la aportación de un Vitolo más cercano al centro del campo que a la banda, por la que empezaría a jugar Lodi (Saúl pasó al medio por el reemplazado Herrera). A las buenas combinaciones del Atleti le faltaba alguien que las rematara y por eso Simeone sacó al canterano Sergio Camello, que reemplazó a un ofuscado Joao Féliz. Un cambio que llamó la atención y que provocó algún gesto triste del portugués en el banquillo.

El monólogo colchonero se vio interrumpido por el habitual paradón de Oblak. Fue en el 85', ante una volea de Edu Expósito desde la frontal del área. Enseguida, Simeone volvió a sorprender con el ingreso de otro canterano, esta vez de Óscar Clemente (sustituyó inesperadamente a Vitolo, de buen segundo tiempo), pero otro saque de esquina mataría cualquier intento de reacción del Atleti: Expósito, desde el mismo sitio, tuvo revancha y batió a Oblak para el 2-0 definitivo.