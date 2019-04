El duro reclamo de Caniggia a Dybala: "Quiero que aparezca en la Selección"

El histórico exdelantero de Argentina habló señaló al 10 de la Juventus como uno de los nombres que "tiene que hacerse cargo".

Claudio Paul Caniggia habló sobre el proceso de renovación que está llevando adelante Lionel Scaloni en la Selección argentina y opinó que Paulo Dybala es uno de los jugadores que tiene que hacerse cargo del equipo.

"Dybala tiene 25 años, quiero que aparezca en la Selección. Es un gran jugador y tiene que hacerse cargo cuando uno se pone la 10 de ", declaró el exfutoblista, en diálogo con Fox Sports, y agregó en la misma línea: "También se lo digo a Lo Celso. Quiero que tomen el mando. Que se hagan cargo tres o cuatro referentes, no los once, y que arrastren el resto como hicieron Burruchaga, Maradona y Valdano en el 86. Se trata de personalidad, aunque seas un tipo introvertido. Tenés que entrar en cancha y rendir los 90 minutos".

Caniggia también opinó sobre el rol de Lionel Messi y aseguró que la responsabilidad no debe caer solo en él. "Si Lio está a 30 metros y la jugada da para seguir por la izquierda, hay que ir por ese sector. No puede ser que lo estemos buscando para que resuelva todo. Él tampoco quiere esa responsabilidad, por más que la asuma. Quiero jugadores que agarren la pelota y que no piensen donde está el 10. No lo podemos dejar solo ni depender de él”, concluyó.