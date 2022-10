El técnico mejoró un cuadro complicado y ahora tiene a su alcance la chance de hacer historia.

Boca se encuentra en una posición ideal y que parecía poco probable cuando Hugo Ibarra debutó como entrenador. En su llegada a cargo tuvo que transformar una situación tormentosa en una que puede terminar con múltiples títulos si logra mantener esta racha ganadora. Es que el técnico acumula más de un 72% de efectividad y está a siete finales de sumar tres trofeos en el semestre.

Ante Aldosivi Ibarra volvió a repetir su importancia a través de los cambios. En esta ocasión no sirvieron para lograr la ventaja, si no para sostenerla. Al ver que sus jugadores no estaban aprovechando el 2-1 para jugar cómodos, mandó a la cancha a Cristian Medina por Martín Payero, pasando el equipo de un 4312 a un 442 en el que consiguió tener mejor posesión. Luego, con Luca Langoni cansado, Óscar Romero sin pesar y con Darío Benedetto en una errática tarde con la pelota pese a su gol, mandó a la cancha Diego González, Luis Vázquez y Simón Rivero. Ahí, el técnico dispuso de un 4141 con el que casi logra el tercer grito y en el que dejó a la visita sin chances. Luego, al final, sacó a Guillermo Fernández e hizo entrar a Facundo Roncaglia, armando un 532 con el que anuló el doble nueve de los de Mar del Plata.

Pese a que es real que a Boca le falta brillo, la enorme efectividad de Ibarra no vienen de la nada y tienen una justificación. El entrenador en cada conferencia de prensa hace foco de lo mental y de la importancia de consolidar un grupo que crea fervientemente en su idea. Es por eso que el Xeneize, pese a las múltiples bajas, pudo enhebrar tantos triunfos consecutivos casi sin repetir la misma defensa en esta racha. Porque si bien Agustín Rossi ha sido importante, la realidad es que al equipo le llegan poco y, cuando ataca, suele generar situaciones muy claras que favorecen la enorme eficacia de su delantera. De adentro para afuera, en propios y extraños, la sensación general es que siempre el triunfo se quedará para los de azul y amarillo.

Los méritos de Ibarra hacen que Boca llegue a la recta final con la ventaja de depender de si mismo para quedarse con la Liga Profesional. El camino no será sencillo, ya que ahora le vendrá una seguidilla de tres partidos consecutivos como visitante y con el cansancio acumulado por ser el equipo argentino que más partidos tiene disputados en 2022. Fuera de esa pelea por el torneo local, el Xeneize también se encuentra en semifinales de la Copa Argentina y con el Trofeo de Campeones asegurado para disputarse a principio de noviembre.

Tres títulos en juego, 7 posibles partidos en 28 días, con un promedio de 1 encuentro cada 96 horas. Hugo Ibarra demostró con trabajo que está a la altura de Boca, pero ahora tiene la oportunidad de llegar a otro nivel y aumentar su ya enorme figura dentro del club.

Las probables siete finales que le quedan al Boca de Ibarra:

Vs. Sarmiento en Junín por la Liga Profesional (12/10/22)

Vs. Newell's en Rosario por la Liga Profesional (16/10/22)

Vs. Gimnasia en La Plata por la Liga Profesional (19/10/22)

Vs. Independiente en La Bombonera por la Liga Profesional (22/10/22)

Vs. Patronato por la semifinal de la Copa Argentina (probable para el 25/10/22)

*Vs. Talleres/Banfield por la final de la Copa Argentina (probable para el 28/10/22)

**Vs. el campeón de la Liga Profesional por el Trofeo de Campeones 2022 (06/11/22)

*Para jugar este partido deberá superar la semifinal contra Patronato

**Si Boca gana la Liga Profesional deberá enfrentarse al segundo de este torneo en el Trofeo de Campeones 2022